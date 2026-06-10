張菲淡出螢光幕現身東區！73歲絕佳狀態曝光 男星曝他私下為人
馬來西亞怡保歌手鄺澤東，在《超級紅人榜》20關最終車輪戰中封王，成為節目史上首位奪冠的大馬選手，近日在東區街頭巧遇綜藝大哥大張菲，化身成為小粉絲要求合照，讓他難掩興奮表示：「真的太奇幻了」。
鄺澤東在社群分享與張菲的合照，只見兩人相當有默契對著鏡頭露出微笑，還豎起大拇指比讚，張菲更是親切地把手搭在鄺澤東肩上，眼見綜藝大哥大作風親民，讓鄺澤東難掩興奮表示：「吃飯遇到小時候很常看的綜藝大哥大的大哥，從電視走出來顯現在眼前，太奇幻啦」，最後不忘強調：「菲哥本人很親切」。
鄺澤東主動介紹故鄉馬來西亞怡保，似乎引起張菲的興趣，表示未來有計畫會到馬來西亞走走，讓他開心回應：「馬來西亞歡迎您」，兩人互動引起網友回應：「巧遇到菲哥...比中樂透還難啊」、「好幸運可以遇見綜藝大哥大的菲哥， 很難得的機緣 」、「菲哥對人很好，完全沒架子」、「好運氣，能捕捉到野生的菲哥 」、「報導說菲哥沒什麼前輩架子，真的很難得，這種風範倒是很值得學習」。
知名主持人邱沁宜日前跟張菲偶遇時，曾詢問如何過半退休生活，沒想到張菲竟表示「相當痛苦」，原來是早上起床就要思考當天行程，究竟要去開飛機、開船，或者是打網球或高爾夫球，讓他坦言相當煩惱，不過張菲的「煩惱」，卻是許多人嚮往的生活。
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