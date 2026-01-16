張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子

記者趙浩雲／台北報導

張菲吃草莓大福一試成主顧，就算要等待半小時也願意。（圖／網友Peter Young授權提供）

73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥週一因為路過賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，種種親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」

該名老闆在貼文中回憶，當天在信義區巧遇張菲，對方是到對門的錄音室配音廣告，「錄音期間，他幾次與團隊在門口的小巷子聊天」，注意到工作室雖然關著門卻不斷有人取貨，於是好奇請人買了一份草莓大福回去試吃。沒想到不久後，錄音師轉達：「菲哥想再多帶幾份。」但當時店家已賣完，必須等待半小時到一小時，老闆坦言原本很不好意思，沒想到張菲團隊卻表示「很開心，他們剛好也可以等。」

張菲工作結束後親自到門口取貨，還把「戰利品」分給夥伴，一邊聊天一邊關心店家，「沒有門市是否辛苦？還有哪些口味？」老闆形容他「整個人親切、健談、幽默，完全沒有距離感」，聊天過程「很輕鬆、很自在」。之後老闆鼓起勇氣詢問是否能合照，張菲不僅爽快答應，還不介意拿著產品入鏡，「拍照時，菲哥比我們還認真」，不但找位置、喬角度，還請夥伴幫忙補光，「現場瞬間變成一個小型攝影棚」，直到自己滿意才點頭。

張菲吃草莓大福一試成主顧，就算要等待半小時也願意。（圖／網友Peter Young授權提供）

老闆感性表示：「那一刻，我心裡真的很感動，不是因為他是綜藝大哥張菲，而是因為他對人的尊重、體貼、隨和與溫度。」更直言原本從未奢望大明星會無償幫忙合照，「菲哥沒有任何架子，反而讓整個畫面自然又溫暖。」貼文最後老闆感嘆：「果然，大哥就是大哥，格局真的不一樣。」並形容真正走到高處的人，「不是只為自己發光，而是願意替別人點燈」，也將這段回憶用水彩畫方式記錄下來，希望讓被溫柔對待的回憶，用有溫度的方式呈現。

