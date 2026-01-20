張菲疑現身Threads！騎重機被拍回應「沒錯就是我」

73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕多年，近年他常被拍到過著閒雲野鶴般悠哉的生活，愛騎重機的他還常被野生捕獲騎著愛車在路上趴趴走。最近有網友在Threads上曬出一段影片，詢問所拍到的人是否是張菲？沒想到釣出疑似他本人回應了。

最近有Threads網友發文問：「他是張菲大哥嗎？」並曬出在路上遇到一名帥氣騎士的側拍影片，留著鬍渣、一舉一動都跟張菲的招牌動作神似。而另一名疑是張菲的網友竟親自回應了，寫下：「沒錯、就是我！」、「我也是第一次上推特（應為Threads）」、「哈哈～～謝謝大家都說我很酷」。

引來網友回應：「拍到張菲有趣度：100% 張菲本人來認親有趣度：1000000%」、「菲哥好，上次也有在西濱看到您，很想跟您打聲招呼，但就不好意思打擾您了」、「菲哥真帥，那招牌摳臉的方式，認證，還懂玩脆」、「是本人耶！您好啊！！我現在都還會看龍兄虎弟耶哈哈哈」、「菲哥不開個YouTube頻道嗎？可以隨心所欲作自己想要的主題」。

張菲2024年接受採訪時，張菲自認「從沒有退休過」，只是用另外一種方式過生活，「藝人離開舞台，說沒有失落是騙人的，只希望我可以帶給粉絲正面形象」，因此他平時對於粉絲要求來者不拒，拍照、打招呼都可以，而除了騎重機外，他仍非常注重養生和健康，還會玩輕航機，每周上1到2次健身房鍛鍊身材，他表示從30歲開始上健身房，持續運動就是為了健康著想。

除了運動外，張菲也非常注意演藝圈的發展，他透露仍會看台劇、陸 劇、歐美劇，會研究導演拍攝手法。而他騎重機過程中也曾呼籲大家注意道路安全，2008年他受訪透露：「前幾天，我玩重機車車友的女兒，因為路面不平滑倒，撞到對向卡車，頭殼像榴槤似爆開。我深覺得，生活在底層的市民騎車出門上班，像在賭命似的」，他以重機走遍台灣大小街道，夏天騎到墾丁時，許多駕駛都會刻意放慢速度不壓到陸蟹，他說：「連蟹的生命都有人重視，但騎機車的人，卻處於各種危險的狀況，沒人去重視。」

