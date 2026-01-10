張菲神隱7年重返舞台 同框康康「73歲近況」流出！

娛樂中心／江姿儀報導



73歲「綜藝天王」張菲出道超過50年，主持過諸如《龍兄虎弟》、《綜藝大哥大》等經典節目，憑藉幽默談吐以及機智反應擄獲大批觀眾，在娛樂圈內佔有一席之地。不過他近年淡出螢光幕，鮮少公開露面，讓不少粉絲對他的近況相當好奇。沒想到他近日驚喜現身某集團董座的80大壽，現場還有康康、葉璦菱、羅時豐、萬芳以及姜育恆等多位資深藝人登台。擔任主持人的歌手許志豪昨（9日）在臉書曬出合照，曝光74歲「綜藝天王」張菲的現況。





廣告 廣告

張菲神隱7年罕露面「73歲近況」曝光！「落腮鬍＋紳士帽」同框康康重返舞台

歌手許志豪（左圖左、右圖右）曬出與「綜藝天王」張菲（左圖右、右圖左）同框的畫面。（圖／翻攝許志豪臉書）

歌手許志豪昨（9日）發文曬出與「綜藝天王」張菲同框的畫面，激動表示「根本就像做夢一樣，小時候電視上看到的大明星，我竟然有幸能與他們同台！！！」，也分享自己與康康、羅時豐的合照，不禁感嘆「也都是台灣電視圈的傳奇人物，真的是讓我大開眼界，而且無比榮幸」。只見照片中73歲張菲一身白色西裝，頭戴紳士帽、墨鏡，仍以過去招牌造型「落腮鬍」帥氣登台，拿起麥克風與康康談笑。

張菲神隱7年罕露面「73歲近況」曝光！「落腮鬍＋紳士帽」同框康康重返舞台

73歲張菲（左）一身白色西裝，頭戴紳士帽、墨鏡，仍以過去招牌造型「落腮鬍」帥氣登台，拿起麥克風與康康（右）談笑。（圖／翻攝許志豪臉書）

照片曝光，粉絲暴動「眾星聚集。哇是偶像菲哥呢！」、「哇～許久未在螢幕主持的張菲！」、「好羨慕喔～太棒了」、「身體保養的真好都不老」、「康康很善良」、「天王級的明星！」、「哇噻好酷喔」，甚至有網友沒看夠，留言敲碗想看其他照片「怎麼沒有其他照片？」。





原文出處：張菲神隱7年罕露面「73歲近況」曝光！「落腮鬍＋紳士帽」同框康康重返舞台

更多民視新聞報導

歐陽娣娣遭評審批唱的差！下秒「瞬間垮臉」表情全被拍

陳美鳳曬「透明戰袍」辣翻！預告1事：期待一下

昔控蔡依林擦邊被檢舉 中國網紅竟白眼嗆：底褲天后！

