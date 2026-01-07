張菲辣媳被問「為這家付出什麼」回4字 曾嗆不拿老公的零用錢

綜藝大哥張菲次子張少懷13年前與小他12歲的翁馨儀結婚，兩人育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，一家四口集滿「好」字。日前元旦，翁馨儀分享家裡舉行了跨年戳紅包的遊戲，她曾被網友問：「你都說師丈為這個家付出多少～那你呢？你做了什麼？」當時她回答不出來，如今想到可答4字，「製造快樂」。

翁馨儀日前曬出一家四口跨年夜照片，她笑說：「人家是性別趴戳氣球，我們是跨年戳紅包」，她回憶曾被網友直球攻擊問為這個家付出什麼，「那時我愣了一下，我想到了！我做的就是製造快樂，今年我也會繼續傳遞快樂給你們，你們也要繼續陪著我們唷」，引來網友回：「喜歡你的儀式感～製造生活樂趣」，她回：「ya！一起把樂趣帶給你們」。

2021年翁馨儀曾在IG直播中回應網友問答，有人問她是否很排斥被說是張菲媳婦，她回應：「因為我有名字啊，我不是靠我公公而活的，而且張菲媳婦不覺得很遠嗎？已經隔代了耶，略過我老公不是很好」，並強調結婚不是因為公公是張菲，當年剛結婚時是19歲，年紀輕沒辦法回擊，她反擊說：「我家沒有可憐到要為了錢結婚，我爸對我很好，我是獨生女」。

翁馨儀當時更表示，結婚後沒有拿過老公給的零用錢，認為整天想從長輩手中拿錢的晚輩「遜到爆」，會選擇一起組成家庭，主要是愛上張少懷給的「完全準備好的那種安穩、安定感」；去年還有週刊誤植她「生完兩個女兒又剖腹產一子」，並稱她收到公公給的百萬紅包，她曬出愛犬女兒「瑪麗」的照片幽默澄清說：「我確實有兩個女兒，但一個不是我生的」。

