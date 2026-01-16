張菲退隱7年被歐弟目擊現蹤天母 胡瓜曝師父復出價碼：沒一家電視台養的起

歐漢聲（左起）、胡瓜、曾心梅、林俊逸、邵大倫、陳亞蘭錄《週末最強大》。華視提供



胡瓜和康康、歐弟（歐漢聲）主持的「鑽石舞台之夜」演唱會3月21、22日將回歸台北流行音樂中心，他今（1╱16）出席《週末最強大》開棚記者會時，被問是否想找師父張菲上節目，他笑說：「我們2個價錢沒有一家電視台養的起，有什麼用呢？」

退隱7年的張菲日前現身日月光董座80歲壽宴，歐弟今脫口說想邀他上節目，但胡瓜說：「我也希望啦！但是我覺得他比較難，他現在閒雲野鶴在台東、花蓮玩，偶爾有尾牙出來唱一唱，我覺得他日子過的很快樂，他如果真要想做，他也會出來做，我約他有什麼用呢？」

廣告 廣告

張菲（左）、康康日前在日月光董座80歲壽宴同台。翻攝許志豪臉書

至於公益性質的「鑽石舞台之夜」演唱會是否想邀張菲共襄盛舉？胡瓜笑說：「我怎麼敢對大哥講說你可不可以來？像余大哥（余天）我敢講，但師父會說『我現在都過閒雲野鶴，你叫我來，那你到底給我多少錢』？其實所有演出人員都有一定的價錢，但知道我們捐要出去，所以價錢我們不會對外公開，所以我不知道怎麼去跟菲哥說，我當然很歡迎他來，他來就是票房保證，那還得了。」陳亞蘭則在一旁隔空喊話：「菲哥快來！」

被問上次和張菲見面是什麼時候？胡瓜開玩笑說：「台灣光復……，真的很久了。」歐弟則說：「我都還有遇到他耶！他在天母騎哈雷過去，超帥的。」隨後又說：「我不確定是不是啦！頭髮捲捲的應該是。」

更多太報報導

胡瓜證實與民視無合約 狠酸「盡量用錢來污辱我」

傅孟柏神祕獻聲勾人窺探慾望 「Ozone」林佳辰表情包瘋傳

鬼鬼賽道應援「陪跑」餵食 莎莎累癱：像跑了半馬