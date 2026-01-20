張菲騎重機被拍上Threads！疑釣出本尊回應「沒錯就是我」萬人嗨翻

張菲退休後生活受到關注。（圖／報系資料照）

淡出演藝圈多年的73歲綜藝天王張菲，近年生活轉趨低調，但依然時常被粉絲在路上偶遇。近日有網友疑似拍到他騎重機的影片上傳至社群平台Threads引起熱議，甚至疑似釣出本人親自回應，掀起網友熱烈討論。

一名Threads用戶日前上傳一段影片，表示在路上拍到一位騎著重機、留著鬍渣的騎士，動作神態與張菲極為相似，並發文詢問：「他是張菲大哥嗎？」貼文曝光後，不僅引起其他網友回應，更出現一位疑似張菲本人的帳號留言：「沒錯、就是我！」還幽默補充：「我也是第一次上推特（應為Threads）」、「哈哈～～謝謝大家都說我很酷」。

張菲騎重機在路上被拍。（圖／Threads／@eva_1061010）

這段互動讓網友們驚喜不已，紛紛留言表示：「鼻子會癢 = 正版張菲」、「菲哥好，上次也有在西濱看到您」、「那摳臉的動作，一看就知道是張菲」、「是本人耶！我還會重看《龍兄虎弟》」、「菲哥不開個YouTube頻道嗎？超想看」、「菲哥真帥，那招牌摳臉的方式，認證，還懂玩脆」。

事實上，張菲多年來對騎重機情有獨鍾，經常被拍到身穿騎士裝、騎著愛車在街頭自在奔馳。雖然淡出演藝圈已久，但他仍維持健康生活，2024年受訪時曾表示：「我從沒有退休過，只是換了一種方式生活。」他坦言藝人離開舞台難免失落，但更希望能持續帶給粉絲正面形象。

張菲也透露自己一向來者不拒，與粉絲合影、打招呼皆樂於接受。他除了騎重機，還熱衷輕航機，每週固定上健身房一至兩次鍛鍊身體。他笑說，從30歲開始就養成運動習慣，持續維持健康至今，展現他對生活的熱情與堅持。

