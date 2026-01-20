張菲「重機影片」瘋傳！疑本尊親回：沒錯就是我

娛樂中心／李筱舲報導



73歲的綜藝大哥大張菲自淡出演藝圈後，過著愜意的退休生活，尤其對騎重機情有獨鍾，多次被民眾捕捉到帥氣馳騁的身影。近日，有網友在社群平台Threads上分享一段騎士側拍影片，神態和造型極似張菲，沒想到貼文竟釣出疑似「本人」帳號留言互動，親切回應網友的舉動瞬間引發網友熱議。





野生張菲「街頭騎重機」影片網瘋傳 疑「釣出本尊」現身認：沒錯就是我！

近日一名網友在路上拍到一位神似張菲的重機騎士，並將影片分享到社群平台上。（圖／民視資料照、翻攝自張菲臉書）

日前，一名網友在Threads上貼出一段影片問道：「他是張菲大哥嗎？」畫面中的騎士留有鬍渣，他的動作與張菲十分相似，引起大批網友化身偵探比對。隨後一名網友留言表示：「沒錯，就是我！」更自嘲自己是第一次上「推特」（指Threads），還感謝網友們對他的稱讚。而這則疑似為張菲本人的留言，吸引一萬名網友點讚，並回應留言向「菲哥」打招呼。

野生張菲「街頭騎重機」影片網瘋傳 疑「釣出本尊」現身認：沒錯就是我！

沒想到貼文意外釣出疑似為張菲本人的帳號留言回應。（圖／翻攝自 Threads ＠osfeii）

大批網友湧入留言回應菲哥：「是本人耶！您好啊！我現在都還會看龍兄虎弟耶哈哈哈」、「太酷了，以前都跟爸媽一起準時收看綜藝大哥大的」、「天啊，真的是本尊耶」、「夭壽脆上遇上菲哥」、「等等這是本人？好酷」、「好想聽菲哥跟小哥說笑話，很療癒」、「沒想到菲哥也跟上流行玩脆（Threads）了」、「居然是菲哥本人！什麼時候還能再看到你在螢光幕前說笑話呢？」。









