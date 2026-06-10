張菲73歲近況曝光！遭爆「離開台灣」下一站

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娛樂中心／綜合報導

出道超過50年的知名主持人張菲，自2018年卸下《綜藝菲常讚》主持棒後，淡出演藝圈已長達7年。不少粉絲持續關注他退居螢光幕後的最新現況，日前他在東區街頭被偶遇的畫面流出，掀起眾多粉絲瘋看。

來自馬來西亞的歌手鄺澤東來台闖蕩多年，曾一度靠接白場、唱告別式維生，他日前在《超級紅人榜》20關最終車輪戰中成功封王，成為節目史上首位奪冠的大馬男歌手。他日前在東區吃飯偶遇淡出演藝圈多年的綜藝大哥張菲，他在臉書PO文喊：「吃飯遇到小時候很常看的綜藝大哥大的大哥，從電視走出來顯現在眼前，太奇幻啦」，接著也貼出兩人的同框合照，讓張菲73歲的真實狀態全曝光。

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爆料「73歲張菲離開台灣」下一站！男星曬照「他73歲真實狀態」全抖出

73歲張菲（右）退隱7年，現蹤東區真實狀態被抖出。（圖／翻攝自臉書@鄺澤東）





現身東區「73歲張菲」近況曝光

畫面可見，張菲戴著標誌性的黑框眼鏡、頭戴棒球帽，依舊頂著招牌落腮鬍和捲髮，身穿白色休閒運動防風外套。合照時，張菲不僅大方搭著鄺澤東的肩膀，兩人還一起對著鏡頭比讚，張菲面露慈祥微笑，整個人看起來精神奕奕、氣色紅潤，絲毫看不出已年過七旬。鄺澤東也加碼爆料，菲哥私下透露接下來「要去馬來西亞玩」。





突爆「張菲離開台灣」下一站！男星曬照「他73歲真實狀態」全抖出

恆述法師（右）曾鬆口談及張菲（左）回歸演藝圈的可能性。（圖／民視新聞）





胞姊「恆述法師」親口曝張菲復出可能性

近來有不少人敲碗張菲能再度復出、回歸主持節目，他的胞姊「恆述法師」費貞綾日前就對此作出回應。據《中時新聞網》報導，恆述法師爆料，其實有很多製作人都在找張菲，但談到「復出」的可能性，她直言「實際上非常困難」，並抖出張菲的真實狀態「他還在那邊猶豫不決啊！」。此外，她也表示「大家以為明星光鮮亮麗的，其實不是那麼回事的，整天就是攝影棚，要不然就家裡，要不然就舞台，哪都去不了」。

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