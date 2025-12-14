張藝興不來了！EXO見面會前5小時突宣告缺席 粉絲炸鍋酸：史上最沒品

記者陳宣如／綜合報導

韓國男團EXO粉絲見面會「EXO’verse」原定於今（14）日在韓國仁川Inspire Arena舉行兩場活動，卻在開演前5小時出現重大變動。所屬公司SM娛樂於今日上午透過官方公告表示，中國籍成員張藝興（Lay）因「不可抗力因素」將無法出席本次粉絲見面會，消息一出，立刻在社群平台引發熱議。

EXO粉絲見面會前數小時，官方突公告成員張藝興（中）缺席。（圖／翻攝自張藝興IG）

張藝興此前曾現身彩排，外界原本預期他將完整參與活動，但他卻在開演前才宣布缺席，粉絲反應兩極。一些粉絲擔心可能涉及健康或行程因素，但也有人對臨時公告表達不滿，在社群平台留言直批張藝興：「史上最沒品，消失多年突然像個沒事人一樣回來蹭就算了，見面會當天又突然宣布缺席，全世界都圍著他轉是不是」、「看到他不來終於可以搶票了」，顯示部分粉絲對安排十分不滿。

主辦方無預警宣布張藝興缺席EXO粉絲見面會。（圖／翻攝自IG @weareone.exo）

※SM娛樂官方公告如下：

致等待 EXO’verse 粉絲見面會的各位 EXO-L：

我們非常遺憾地通知大家，由於不得已的情況，成員LAY將無法參與本次粉絲見面會。

對於長時間等待並給予支持的粉絲朋友們，我們深感抱歉，並懇請大家見諒此次臨時的參與成員變動。

本次活動將由SUHO、燦烈、D.O.、KAI 及世勳五名成員照常進行。

針對因參與成員變動欲取消門票之觀眾，主辦單位將提供免手續費全額退款服務，相關取消與退款方式請依官方公告說明辦理。

