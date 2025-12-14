張藝興又缺席！EXO演出前突發公告…粉絲全傻眼

娛樂中心／張予柔報導



南韓人氣男團EXO於今（14）日舉行粉絲見面會，其中，中國籍成員張藝興過去以EXO身分打開知名度，近幾年將重心轉回中國發展，多年未參與團隊活動和歌曲錄製，並於2022年合約到期後正式單飛。今年11月，官方突然宣布他將參與 EXO 睽違已久的粉絲見面會，消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，沒想到卻在「活動當天」臨時變卦，掀起爭議。





「張藝興又缺席」EXO演出前突發公告！官方「4字回應」粉絲怒：真的LAY隊友

EXO粉絲見面會開始前約5小時，SM娛樂突發布公告，表示張藝興無法出席。（圖／翻攝自IG＠weareone.exo）

廣告 廣告

EXO粉絲見面會於今（14）日登場，然而就在活動開始前約5小時，SM 娛樂突然發布公告，表示張藝興因「不可抗力因素」確定無法出席，其他五名成員 SUHO、朴燦烈、D.O.、KAI 及吳世勳則照常參與。消息曝光後迅速在網路上掀起討論，不少已經抵達現場、準備進場的粉絲感到相當錯愕。





「張藝興又缺席」EXO演出前突發公告！官方「4字回應」粉絲怒：真的LAY隊友

張藝興的粉絲一片哀嚎，不過也有另一派聲音認為他多年未再以EXO名義活動，並非完全出乎意料。（圖／翻攝自IG＠weareone.exo、微博）

對此，張藝興的粉絲紛紛哀號「心疼興興」、「我們的藝興為了這個見面會準備了多久，現在什麼意思」、「主要我們藝興太紅了，工作太多」。不過也有另一派聲音認為，張藝興多年幾乎未再以EXO名義活動，這次缺席雖然可惜，但並非完全出乎意料，直言「LAY真的累隊友」、「其他成員的隊形是不是都要重排」、「多年未參加團體活動，互動環節恐怕也難融入」、「公司應該給個解釋」、「CBX把12月行程都空著，然後他想走就走欸」。





「張藝興又缺席」EXO演出前突發公告！官方「4字回應」粉絲怒：真的LAY隊友

EXO粉絲見面會的臨時變動掀起網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ＠Kyoongs_Luv）

據了解，EXO原訂12月13日、14日舉辦粉絲見面會，但因大批中國粉絲抗議，指出13日適逢「中國國家公祭日」，希望公司能尊重中國粉絲情感並更改日期。隨後SM似乎皆受意見，將活動改為14日中午與晚間兩場。如今卻在活動當天臨時宣布張藝興無法缺席，讓粉絲難以接受，直言「因為他改期，不能參加卻不能提前說嗎」、「機票和飯店都訂好了，誰要負責」。截至目前，SM官方並未對此進一步說明。





原文出處：「張藝興又缺席」EXO演出前突發公告！官方「4字回應」粉絲怒：真的LAY隊友

更多民視新聞報導

環球影城雲霄飛車奪命！男高速飛出「猛撞頭部、大腿斷裂」

愛莉莎莎嗆IP顯示中國很常見！台派網紅「揪1事」狠嗆

台64線貨車後斗驚見「平躺2人」！網嚇傻：是屍體嗎？

