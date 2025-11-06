張藝興直播「吃掉手機上生肉」 網傻眼吐槽：全方位展示得病過程

大陸男星張藝興自2012年以南韓男團EXO成員出道後，憑藉精湛舞技與陽光形象，擁有高人氣。2022年與SM娛樂合約到期後，他以個人身份持續活躍於演藝圈，近來更宣布將參與EXO睽違多年的粉絲見面會，消息一出便讓粉絲興奮不已。不過他近日的一場直播卻意外登上熱搜，原因竟是吃掉「掉在手機上的生肉」的舉動，引發網友熱烈討論。

張藝興於5日透過社群平台開啟直播與粉絲互動，期間他正在享用一道生拌牛肉，過程中不慎將一小塊肉掉到手機螢幕上，沒想到他毫不猶豫地拿起手機，直接將那塊生肉吃掉，當場舉動被直播畫面完整捕捉。

廣告 廣告

畫面在網上瘋傳，引起兩極反應，有部分網友忍不住驚呼，「手機那麼多細菌」、「這樣吃真的沒問題嗎」，甚至有人聯想到他在2024年冬天曾感染輪狀病毒的經歷，打趣表示：「這是全方位展示得病過程吧。」

部分粉絲也替偶像緩頰，認為這樣的反應其實很自然，「太可愛」、「太真實」、「這個大家不要學哈，張藝興也只是不想浪費，評論區神人更是大可不必」、「完全是三秒定律的代表」、「上次生病是因為工作太忙連軸轉免疫力下降了吧，希望藝興身體健康」。

更多中時新聞網報導

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇

理想混蛋合唱韋禮安變理想鳥蛋

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償