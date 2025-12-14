張藝興親自道歉！ 曝放鳥EXO見面會「真正原因」

張藝興（Lay）在與韓國經紀公司SM娛樂結束合約後，近期宣布將回歸參與團體EXO活動，原訂14日將與團體一同舉辦粉絲見面會。未料官方於開演前五小時，臨時公告張藝興因為不可抗因素，將會缺席演出，引發外界一片譁然，張藝興也於傍晚在微博發文道歉。

張藝興（LAY）回歸EXO，引發正反兩評價（圖／翻攝自EXO X）

EXO官方於14日一早，突然在官方平台Weverse發表聲明，遺憾通知粉絲，「由於不得已的情況，成員LAY將無法參與本次粉絲見面會，對於長時間等待並給予支持的粉絲們，我們非常抱歉通知大家參與成員突然發生變動，敬請諒解。」不過成員SUHO、CHANYEOL、D.O.、KAI、SEHUN將按照原定計畫參與。

張藝興（右一）回歸EXO活動，令不少粉絲感到訝異（圖／翻攝自EXO FB）

由於此前張藝興已多年未參與活動，這回宣布回歸團體本就引發不小討論，突然缺席讓他再次被推上輿論風口浪尖。張藝興於傍晚六點左右，也親自在微博發文，表示今天因為參加國家話劇院重要活動，於上午趕回北京，目前已經安全抵達：「為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」貼文也立刻登上微博熱搜。

張藝興道歉登上微博熱搜（圖／翻攝自微博）

張藝興為EXO首位solo活動歌手，2016年推出首張迷你專輯《LOSE CONTROL》，後展開於中國大陸的一系列個人工作。直至2021年五月，張藝興時隔四年，終於回歸EXO團體活動，但因疫情原因並未赴韓打歌；2022年，張藝興發出親筆手寫信，表示與經紀公司SM娛樂合約已滿，SM方面則聲明「正在討論新的簽約模式」。

張藝興自從2019年後，基本上就幾乎沒有和團體EXO有過檯面上的互動接觸，其重心也主要擺在中國大陸，加上又已結束與SM的合約，許多粉絲心中已默認他退出EXO。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

張藝興發文

致所有關心我的朋友們：

大家好，我是張藝興。

我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京

目前我已安全抵達北京，請大家放心。

在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。

張藝興

2025年12月14日 ​