張藝興道歉了！親曝「EXO見面會前5小時缺席原因」：致以深深的歉意

韓國人氣男團EXO今（14日）在首爾舉行粉絲見面會，先前與韓國經紀公司SM娛樂結束合約的張藝興（LAY）近期宣布回歸團體，原定會一同出席活動，未料官方在開演前5小時臨時公告，張藝興因不可抗因素將缺席，消息一出引發粉絲不滿。稍早，張藝興也親自在微博發文道歉，透露是因為參加中國國家話劇院的活動，目前人已經返回北京。

韓國人氣男團EXO今（14日）在首爾舉行粉絲見面會，張藝興（LAY）原定會一同出席活動，卻在開演前5小時臨時表示會缺席。（圖／翻攝EXO IG）

EXO官方今早無預警在官方平台Weverse公告：「由於不得已的情況，成員LAY將無法參與本次粉絲見面會，對於長時間等待並給予支持的粉絲們，我們非常抱歉通知大家參與成員突然發生變動，敬請諒解。」其他成員SUHO、CHANYEOL、D.O.、KAI、SEHUN則照原定計畫出席活動。

稍早張藝興透過微博發文解釋缺席原因。（圖／翻攝翻攝EXO IG、張藝興微博）

由於這是張藝興暌違已久回歸EXO活動，但卻突然缺席引發粉絲不滿。稍早他也透過微博發文解釋缺席原因：「我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意」。

