張藝興道歉了！EXO見面會「5小時前」突宣布缺席 親曝原因

張藝興（最後排）發文道歉了。翻攝X @weareoneEXO

韓國人氣男團EXO原定於今（14日）在仁川舉行的粉絲見面會「EXO'verse」，於活動開始前五小時驚傳成員張藝興（Lay）因「不可抗力因素」臨時缺席。由於通知時間極為倉促，事件引發廣大粉絲的震驚和爭議。在輿論持續發酵後，張藝興本人於傍晚近六時在個人微博上發布聲明，證實自己已緊急返回北京，以參加一場國家話劇院的重要活動，並向所有受影響的粉絲、隊友及公司致上最深的歉意。

張藝興證實為公務急返北京

張藝興在發文中詳細解釋了臨時缺席的緣由，他表示：「大家好，我是張藝興。我因參加國家話劇院重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。」此舉間接證實了他本次缺席是因中國國內的官方活動優先級較高所致。在韓國經紀公司SM娛樂僅以「不可抗力因素」含糊帶過後，張藝興的親自說明，為事件提供了明確的答案。

廣告 廣告

張藝興。翻攝X @weareoneEXO

突襲式公告造成粉絲巨大損失

本次活動是EXO難得全員到齊的公開行程，粉絲期待已久。然而，經紀公司SM娛樂選擇在見面會開始前僅「5小時前」才發布缺席公告，讓許多來自海外或已抵達現場的粉絲措手不及。張藝興在致歉文中也意識到了這一點，他寫道：「在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司及每一位受到影響的人致以深深的歉意。」雖然主辦單位已緊急宣布將為要求退票的觀眾提供全額退款，但許多粉絲因交通和住宿等衍生費用無法獲得補償而感到權益受損。

經紀公司事後處理引發爭議

雖然張藝興本人已出面說明，但經紀公司SM娛樂的公關處理方式依然引發了爭議。粉絲批評公司未能在第一時間提供更透明、更具體的解釋，僅以模糊的「不可抗力因素」搪塞，直到張藝興自行發文才真相大白。這不僅讓外界對於「不可抗力」的定義產生疑問，也使成員、公司與粉絲之間的信任關係面臨考驗。許多粉絲呼籲經紀公司應對這類跨國活動安排更加謹慎，並提前溝通所有可能的變數。

張藝興發文。翻攝張藝興微博



回到原文

更多鏡報報導

超狂！GD首爾演唱會「騎龍」飆車 全場粉絲不捨狂喊：卡機馬

GD首爾演唱會台下粉絲「中文喊我愛你」 他霸氣回應：這裡是韓國

朴娜勑「被除名」9年《我獨》 陷霸凌、非法醫療醜聞「藝人好友全緘默」