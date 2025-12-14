張藝興開演前五小時「突然不來了」 EXO公告原因網看傻！

南韓天團EXO近期宣布回歸，將於2026年發行第八張正規專輯，並在14日舉辦兩場「EXO'verse」粉絲見面會。然而就在開演前五小時，官方才突然公告，中國籍成員LAY（張藝興）缺席，再次掀起粉絲一陣議論。

張藝興（LAY，上排左二）回歸參與EXO活動（圖／翻攝自EXO X）

事實上，張藝興為EXO首位solo活動歌手，2016年推出首張迷你專輯《LOSE CONTROL》，後展開於中國大陸的一系列個人工作。直至2021年五月，張藝興時隔四年，終於回歸EXO團體活動，但因疫情原因並未赴韓打歌；2022年，張藝興發出親筆手寫信，表示與經紀公司SM娛樂合約已滿，SM方面則聲明「正在討論新的簽約模式」。

廣告 廣告

EXO在今年最小年紀成員世勳九月退伍後，正式結束團體長達六年的軍白期，並宣布將發行專輯、舉辦粉絲見面會，令人意外的是，團體宣傳海報，赫然見到已經許久不見的張藝興，引發粉絲正反兩面評價。

張藝興（LAY）回歸EXO，引發正反兩評價（圖／翻攝自EXO X）

其中一部分原因，是張藝興自從2019年後，基本上就幾乎沒有和團體EXO有過檯面上的互動接觸，其重心也主要擺在中國大陸，加上又已結束與SM的合約，許多粉絲心中已默認他退出EXO。

另一部分爭議來自於，同為EXO的CBX小分隊XIUMIN、伯賢、CHEN，因為自立門戶成立INB100，與SM娛樂陷入合約糾紛，雖說三位成員皆表示有意願回歸參與EXO活動，但從已公布的資訊來看，似乎雙方仍未達成共識。

張藝興這些年重心多在中國大陸（圖／翻攝自張藝興IG）

EXO官方於14日一早，突然在官方平台weverse發表聲明，遺憾通知粉絲，「由於不得已的情況，成員LAY將無法參與本次粉絲見面會，對於長時間等待並給予支持的粉絲們，我們非常抱歉通知大家參與成員突然發生變動，敬請諒解。」不過成員SUHO、CHANYEOL、D.O.、KAI、SEHUN將按照原定計畫參與。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導