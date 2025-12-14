張藝興EXO見面會「當天宣布缺席」 公司曝背後原因粉絲全傻眼

張藝興見面會當天宣布缺席，公司曝原因粉絲全傻眼。（圖／IG@layzhang、weareone.exo）

南韓天團「EXO」明（2026）年將以第8張專輯回歸樂壇，並在14日以6人（SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳、Lay）組合舉行「EXO'verse」見面會。然而，活動當天一早，公司突然宣布Lay（張藝興）因「不可避免因素」缺席，令許多期待已久的粉絲相當錯愕。

EXO 14日下午、晚上將一連舉辦2場見面會，為明年的回歸計劃做暖身，未料，經紀公司SM娛樂14日一早透過粉絲社群發文，「由於不可避免的原因，成員Lay不得不『不參加』粉絲見面會」，其餘5位成員仍如期出席，並向粉絲致歉：「突然變更參與成員請大家見諒。」

消息曝光後，隨即引起粉絲討論，並紛紛猜測背後原因，「什麼意思？活動當天了才宣布」、「所以不可避免的原因是什麼」、「粉絲都已經飛到韓國了，居然突然見不到人」、「還是希望可以看到9個人全員合體」，同時有人懷疑是否與近期國際爭議或個人健康有關，期望缺席的成員平安無事。

然而，經紀公司未說明確切原因，令大陸粉絲有些不滿，並以後援會名義向SM娛樂喊話，表示張藝興為演出排練數月，也提前1個月到韓國做最後準備，就連突然缺席活動都願意「個人承擔」未能如願的粉絲的機票、飯店費用，因此「嚴正要求SM公司：就本次『不可抗力』導致以到場藝人無法演出的具體情況作出說明，主動提出並落實對受影響粉絲相關直接經濟損失的合理補償方案」。

