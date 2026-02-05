張蘭不忍了！宣布提告幫大S澄清節目 理由：打擾逝者親屬安寧

大S（徐熙媛）去年2月2日過世，日前大陸小宇宙廣播平台節目《M字閒聊》特別推出一集內容幫大S澄清，指汪小菲過去取出兩人共同帳戶的8000萬新台幣使用，大S報復他出軌，刷了汪小菲的信用卡，就被稱是拜金女，替大S抱不平，該集節目爆紅後，最近還獲獎，引來蔡康永轉發，而張蘭的代理律師日前宣布已經蒐證完畢，將提告節目《M字閒聊》。

節目《M字閒聊》的名稱來由是某集《康熙來了》節目中，蔡康永看錯來賓寫的牌子，將「M字開腿」誤認成「M字閒聊」，一旁的小S也反應很快當場蹲下表演了「M字閒聊」，成為經典笑哏。最近該節目獲獎，蔡康永還親自轉發，說看到照片笑了出來，「看起來『M字開腳』這4字真相，是永遠沉寃莫雪了」，他也回應網友：「恭喜你得獎，我有把節目轉給（小）S聽了」。

廣告 廣告

而從節目大綱中，可見主持人一一剖析汪小菲過去給大S潑的「髒水」，包括兩人婚後的金錢花費，大S說汪小菲曾拿走兩人共同帳戶裡的8000萬台幣，本來這筆錢要繳房貸，且大S後來對汪小菲開的S Hotel出錢出力站台，汪小菲卻公開大S刷他信用卡的購物車細項，讓大S成為眾矢之的，而該集節目播出後，已引來數十萬網友聆聽。

對此，自稱是張蘭代理律師的「律政大威德金剛」本月初發文表示張蘭已經決定提告，「逝者已逝，至此逝者安息週年之際，部分極端粉絲惡意煽動輿論，挑起對立，打擾逝者親屬安寧」，也指此行為傷害的大S的寶貝，「我代表蘭姐的律師函已經起草好。證據已經完成固定，將視情況準備進一步法律行動。所有問題，尊重法律，遵守法院規定」，「張蘭女士一直遵守法院規定，尊重司法裁定。請大家尊重司法機關的權威和生效法律文件對事實的公正認定。不造謠、誹謗，不傳謠、不煽動網暴。否則，張蘭女士已經完成區塊鏈證據固定，保留訴訟追究的權利。」再度引來網友兩極評論。

更多中時新聞網報導

龍千玉4月首開個唱 歌單選到哭

高中生選系 最愛醫藥

蔡淑臻重溫《暴走》戲 自曝吃貨