張蘭被控「潑大S髒水」不忍了怒告節目：口說無憑

張蘭透過律師發出嚴正聲明宣布提告。（圖／翻攝自微博＠張蘭俏江南創辦人）





女星大S（徐熙媛）於去年二月遺憾離世，正值逝世一周年之際，兩岸網友紛紛發文悼念。然而，中國大陸廣播平台「小宇宙」的一檔節目《M字閒聊》，近期因探討汪小菲與張蘭對大S的負面言論而爆紅，此舉徹底激怒張蘭，她透過律師發出嚴正聲明宣布提告，並痛批該節目踐踏逝者遺願，擾亂家屬安寧。

節目談潑髒水得獎 張蘭怒告

過去《M字閒聊》發布一集《汪小菲張蘭給大S潑過的髒水，我們必須講清楚》，內容中詳盡列舉並分析過去汪家與大S之間的種種紛爭，更因為獲得「小宇宙」平台獎項而受到熱烈討論。

張蘭的代理律師在聲明中痛批，該節目內容「口說無憑」，且大量引用了違規流出的程序性法律文件，對社會輿論造成嚴重的誤導。張蘭方面認為，這種在法律裁定尚未最終定讞前，就以媒體形式進行「未審先判」的行為，已涉嫌侮辱與誹謗，對其名譽造成重大損害。

逝世一周年敏感時刻 律師指控煽動輿論

張蘭透過律師強調，現在正值逝者安息周年的敏感時刻，部分極端粉絲與媒體卻惡意煽動輿論、挑起情緒對立。聲明中指出，這種行為不僅打擾了逝者親屬的平靜，更嚴重威脅到大S家人的生活環境。

律師進一步分析，該節目的評論區湧入超過5000條有效評論，其中包含大量煽動性言論。張蘭方面已利用區塊鏈技術完成證據固定，將針對音檔、標題、提綱以及評論區的惡意留言追究法律責任。聲明中重申，大S生前起訴張蘭誹謗一案，一審與二審均已形成生效的程序性裁定，外界不應再造謠、傳謠。

張蘭透過律師呼籲，所有法律爭議都應交由法院公正裁決，而非透過網路暴力來達成目的。她表示，自己一直尊重司法機關的權威，目前已針對違規洩漏司法文書的媒體與相關律師提起訴訟。

聲明最後感性提到，希望社會大眾能共同保護家屬的成長空間，讓逝者安息，停止無謂的紛擾與網路對立。隨著張蘭正式對《M字閒聊》主創團隊提告，這場延續多年的豪門與演藝圈糾紛，在法律層面上又開啟了新的戰場。



