一張表看懂3500億美對台軍售聖誕禮包 海馬士爆量採購很驚人

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普政府18日宣布111億540萬美元(約新台幣3514億元)對台軍售案，涉及海馬士、M109A7自走砲、拖2B與標槍反裝甲飛彈等8大裝備，尤其可司職遠程打擊、跨區增援的海馬士系統，採購數量相當驚人。《自由時報》軍武頻道透過表格方式，帶您看懂這個在聖誕假期來臨前的超大筆軍售案內容。

我國國防部表示，美國政府同意供售的武器裝備8案之中，包含「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「標槍反甲飛彈續購」等五案，是「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中的案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

廣告 廣告

另外，還有「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、「AH-1W型直升機零附件」、「魚叉飛彈可修件檢修」等三案，都將與上述五案一同進入「知會國會」程序，若無意外，預計1個月後生效。

川普政府這系列軍售案不只總金額龐大，對於國軍整體防衛戰力也將大大加分。雖美國僅同意售我60輛M109A7自走砲車，但還附帶供售4080套精準導引套件，只要裝在適合的155公厘砲彈，即可成為精準打擊彈藥。

海馬士部分更是大進補，國軍正執行的同項軍備對美軍購案，共計325億餘元台幣，採購29輛海馬士系統發射車、84枚射程達300公里的陸軍戰術飛彈(ATACMS)、864枚射程約70公里的精準火箭。不過，這次美國同意售我40.5億美元(約新台幣1276億元)的海馬士與彈藥，光是發射車就多達82輛、ATACMS高達420枚，火箭彈則高達1650套，若以一套M30A2、M31A2至多可裝載6枚火箭彈計算，總數可能達9900枚，非常可觀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陸軍再增購82輛「海馬士」多管火箭系統 北中南砲指部都能有

美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

中共鋼鐵大軍恐懼症 美准售台拖式反戰車飛彈1545枚

中國空軍真實能力幾何？ 蕭上農：壞帳一堆、實則腿短

