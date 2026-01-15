張詩盈《婚內失戀》換3任老公！莊凱勛結婚10年「還在熱情階段」

莊凱勛成了張詩盈《婚內失戀》第三任老公。（艾彼新創提供）

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續3年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。張詩盈是《婚內失戀》經典卡司中唯一一位演員3次的老公都由不同人飾演，笑稱自己「等於有3任老公的經驗」。這次與第3任老公莊凱勛攜手飾演走過15年「水晶婚」的夫妻安安與阿偉，得知對手是莊凱勛時，她坦言其實有點緊張。

張詩盈表示，她對莊凱勛的印象多半來自影視作品，覺得他是一個能掌握很多角色層次的演員，知道要合作時會有點小忐忑，「怕他出很多我接不住的招」；但隨著排練展開，她反而大讚對方「有好多可能性」，也很願意敞開自己，讓她感覺這一版的阿偉與安安，將會與過往兩個版本呈現出非常不同的樣貌。

談到《婚內失戀》對自身最大的影響，張詩盈表示，每次演出都像是在檢視自己在婚姻裡那些「理所當然」，是否正是造成失戀感的來源。她笑說最大的收穫，是養成每天出門前要和先生親吻道別的習慣，也更常從對方身上找到可愛的地方。

她分享，只要一進入《婚內失戀》的排練期，就會開始不自覺地關注身邊朋友、自己，甚至社群上對婚姻的討論。因為每一對伴侶都會發展出屬於自己的平衡方式，同樣的動作在不同關係裡，可能代表完全不同的意義。尤其當婚姻中有了孩子，小孩的年齡也會大幅影響夫妻狀態。她回想上一次演出時，自己的孩子還小，正是家中容易紛亂、吵架的階段，因此當時的安安比較急躁，容易對阿偉發火，因為急著把家務與生活秩序安頓好；而這次版本的安安，她更聚焦於兩人之間的情感關係，去思考是什麼讓戀愛感變得岌岌可危。

面對「安安」這個角色，張詩盈坦言最有共鳴的是她總是為了成全家人而把自己放在後面。「一條船要往前，一定要有人願意讓出方向。如果每個人都只想去自己要去的地方，船根本動不了。」她舉例說：「就像一家人吃飯，有人想吃便當、有人想吃水餃，如果我又說想吃義大利麵，那真的會不知道要去哪裡吃，總得有人願意成全大局。」她也笑言，婚後自己性格中原本的「詩意」大多被生活磨平，碎念的狀態和安安如出一轍。

不過她也認為，安安在知道阿偉對「家」的期待與自己不同後，選擇不再溝通、默默忍受委屈，這點其實不像真實的她自己，笑說：「我是連苦瓜都不吃的公主。」此外，安安會與阿偉在生活中玩扮演遊戲發展創作靈感，而她在生活中並不是那麼愛演或玩耍的人，她反而認為這是一種加分：「我可以理解當實際面對生活瑣事時的面貌與脾氣會是怎樣，不會戴著想像的樣子來演繹或美化婚姻的樣子。」

張詩盈在《婚內失戀》有3個不同的老公。（艾彼新創提供）

首次加入《婚內失戀》的莊凱勛則透露，身為新成員，他其實也相當緊張：「畢竟這些學長姐都是即興能力很強的人，《婚內失戀》這個IP也很成功，前面每次的演出都廣受好評，所以正式開採之前有點小緊張，因為學長姐他們可能走位都很熟，怕只有我很不熟。」不過因為本來就十分欣賞導演吳維緯的作品，收到邀請時仍感到非常期待。他認為，《婚內失戀》談的是多數人都會遇到的問題，排練過程彷彿提前預習未來的人生，也不斷提醒自己，維持婚姻平衡是一輩子的課題，唯有珍惜對方，感情才可能保鮮。

談到角色，莊凱勛認為自己與阿偉相似之處在於同樣是家中經濟支柱，不同的是，他在現實生活中比較有意識地經營夫妻關係，反而在表演時要刻意去練習「忽視太太需求」的狀態，笑說自己與太太仍處於相對熱情的階段。不過他也指出，阿偉其實非常貼近「社畜型中年已婚男子」的縮影，像劇中安安想看夕陽卻被取笑，下一秒卻因孩子在學校出狀況，兩人瞬間從爭吵變成同盟，那種轉換既真實又令人唏噓。

巧的是莊凱勛與張詩盈的婚姻都剛好經營了10年左右，張詩盈覺得雖然演了3次，但很多事情是不一樣的：「因為夫妻兩個人的狀態是一直在變動的，我雖然講同樣的台詞，但因為在婚姻裡的體驗不同，感受已經不一樣了，所以每次排戲都會有新的想法，好有趣喔！」莊凱勛則表示自己有婚姻的經歷，比較能夠擷取自身婚姻狀態放入角色，比單靠想像更踏實。

對於婚姻關係，兩人的看法很接近，莊凱勛覺得：「婚姻裡的女性都是神力女超人，她們有自己的專業，但為了家，她沒有下班時間。」張詩盈則認為婚姻裡的兩人是隊友：「我們要一起作戰，是互相合作的狀態，雖然兩個人總是各自有想法，但婚姻中的每個決定都是有決議、有共同認知的，結婚前可以只考慮自己，但婚後做決定都是會為了生活或掙扎考量。」

而夫妻走到一定程度，面對爭執有時候「無聲勝有聲」，莊凱勛認為：「愛已經不是年輕時純粹的愛情，更多的是感謝，有時候會覺得婚姻的某些時候，我們不是我們，但我們還是我們。」他想告訴正在婚姻關係中的觀眾：「放慢腳步，認真的看看你身邊的她（他），每一寸多出來的皺紋，每一次真心的笑容，或許你會找到遺忘很久的那一份純粹的愛。」

張詩盈特別提到，自己很喜歡晚年階段的陳柔安與高志偉最後一場戲。她說，以前在後台聽到那段對話常常會落淚，因為現實中，大部分的人都不像劇中人如此懂得表述自己的感受，很少有機會能如此冷靜而深刻地和伴侶談感受，多數時候對話都伴隨著強烈情緒，很難真正聽進對方的話。她形容，看戲時因為事不關己，反而更能看清關係中是否還有愛，以及愛的樣子是什麼，回到自己的婚姻裡，也就更能理解伴侶的反應也許不是不愛，而是不知道怎麼愛。她把婚姻比喻成打電動：「要是這關破不了，反覆打，總會找到訣竅，而且等級也會變高，然後就可以下一關打大魔王！」

對於這次封箱演出的心情，張詩盈感性道：「一期一會，每次都會有新的感受與思想，不同的對手也會增加我的能力值，每次工作我都當唯ㄧ一次，所以都會好好把握唷！也像婚姻，不能老想著這個人不會跑掉於是就鬆懈了，關係是需要好好對待與經營的」。

《婚內失戀》改編自暢銷作家鄧惠文醫師同名著作，探討明明面對一樣的人事物，卻因為時間流逝，讓伴侶產生了婚前婚後的不同。該劇由最近火紅的舞台劇《嫌疑犯X的獻身》導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如參與演出。《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經 5年、15年和30年將要面對的光景。

