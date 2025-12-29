張語噥挑戰全新造型 愛情觀曝光「把渣男當垃圾」

張語噥推出新歌〈垃圾帶走〉。（圖／索尼音樂提供）

張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，由單曲〈垃圾帶走〉打頭陣，打造出一首直接明瞭的「罵渣男之歌」，她在歌曲上展出現代女性的愛情態度，造型選擇女人味十足的洋裝，搭配牛仔細跟高跟靴，呈現出不同以往的成熟自信氣場，並特別編排帥氣的「丟垃圾舞」，用肢體語言展現出女生遇上渣男不要留戀的堅決態度。

除了音樂本身，「愛情斷捨離計畫」在視覺層面也建立了特別的設定，在〈垃圾帶走〉中，男性意象被直接放進垃圾桶裡，呼應歌曲中「把渣男當垃圾丟掉」的態度，成為最直白、也最幽默的視覺語言。在形象與表演上，也成為張語噥的一次突破，造型選擇女人味十足的洋裝，搭配牛仔細跟高跟靴，展現成熟自信的氣場，妝容上她首次嘗試偏歐美風的妝感，希望讓整體形象更貼近歌曲中獨立、果斷的女性狀態。

這是張語噥相隔五年再次嘗試唱跳，笑說：「感覺筋骨都快散了。」因為這次她必須穿高跟鞋跳舞，「原本穿平底運動鞋都不一定跳得好，這次挑戰細跟靴子跳舞，真的是大挑戰！」這次特別請舞蹈老師為歌曲量身打造「丟垃圾舞」，希望把「把不值得的人丟掉」這個概念，直接轉化成肢體語言，即便在練舞第二天不慎拉傷肩膀，她仍咬牙完成訓練，只為呈現一個不同以往的自己。

