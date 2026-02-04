張語噥自認斷捨離高手 動念分手「立刻斷乾淨」

張語噥自認是很能斷捨離的人。（圖／索尼音樂提供）

張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，延續首支單曲〈垃圾帶走〉所開啟的情感軸線，第二首單曲〈親近的陌生人〉將視角拉回到更早一步的狀態，還沒說出口分手，卻早已失去溫度的關係現場。這首歌雖然有別於以往的抒情曲風格，但張語噥聽到demo時就一聽鍾情，直呼：「太好聽了，我一定要唱這首歌。」

在視覺影像中，張語噥演出一對瀕臨分手的情侶，兩個人戴著同一副耳機，聽著同一首歌，卻彼此漠不關心，她表示不會讓自己陷入歌曲中的狀態，「我是很能斷捨離的人，我是決定提分手就會果斷乾淨的人，不過也曾發生過提分手卻分不掉的經驗。」不只感情上的斷捨離，生活上她也是斷捨離高手，「我幾乎天天都在斷捨離，看到不需要的東西會馬上丟掉，不過還是覺得東西有點多。」在即將過年要大掃除的時刻，雖然平時就在整理，但她笑說：「因為家裡有點小，過年前還是會比較想請專業打掃人員來幫忙，處理一些自己用不掉的污垢。」

在錄唱過程中，張語噥表示是用比較厚、比較真音的位置，才能呈現出這首歌曲要呈現的情感，並坦言自己常常被歌詞的意境感染到非常難過，「因為有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」那種「人就在身邊，卻感覺不到對方存在」的孤單，正是〈親近的陌生人〉想要描繪的情緒核心，她為了讓自己沈浸在歌曲情境中，錄音時會找出過往看過劇集的情節再次重溫，也讓這首歌曲詮釋起來更有畫面感。

