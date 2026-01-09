張語噥與同理合唱《人生只租不賣》主題曲 台語詮釋世代心聲

張語噥ft.同理Zunya全新單曲〈寫予未來的情歌〉，1/9數位上架。（索尼音樂提供）

張語噥Sammy與同理Zunya兩位歌手同樣從選秀舞台出發，各自走出鮮明而穩定的音樂創作路線。張語噥在《超級偶像9》奪下冠軍後，以直覺且誠實的語言，描寫關係裡那些難以說出口的情緒，與聽眾建立深刻的連結；而同理Zunya則在《聲林之王3》中嶄露頭角，一路挺進冠軍總決賽，以極具個人風格的聲線與創作視角，成為備受關注的新世代創作歌手。

兩人首度攜手合作，為公視台語台影集《人生只租不賣》獻唱主題曲〈寫予未來的情歌〉。張語噥首次挑戰台語，原本對自己的台語程度有自信，但一進錄音室發現「超級難」；同理Zunya則是長期在創作中都會使用台語，期許自己可以在使用台語創作上加入更多這一世代的情緒觀點，兩人合作的火花碰撞再加上台語元素，讓〈寫予未來的情歌〉更加溫暖動聽。

在各自的創作軌道上前行多年後，張語噥與同理Zunya首次以合唱形式合作由金鐘視帝黃河、金馬最佳新人陳妍霏、林予晞等主演的影集《人生只租不賣》主題曲〈寫予未來的情歌〉，影集以以少見的「租賃管理」為題材，描寫新世代在城市裡暫住、移動、生活的各種可能，從社會住宅、共生公寓到不同世代的租屋關係，透過房客與房東之間荒誕卻溫暖的故事，重新提問「家」的意義。主題曲〈寫予未來的情歌〉歌詞描繪上班族用有限的薪水追逐不斷上漲的房價，展現出更堅韌的姿態；音樂上以disco funk為基底，融合現代流行語彙，打造出輕快卻不浮誇的律動感，在張語噥和同理的詮釋下，讓這首台語歌更加流露出屬於當代的親切感受。

首次嘗試台語演唱的張語噥，在這首歌裡展現出不同於以往的面貌。不過台語演唱成為她的一大挑戰，她笑說：「原本以為自己台語不錯，可是真正進到錄音、逐字逐句琢磨後，才發現台語的咬字與情緒層次，真的超級難！」不過她還是努力完成演唱，將台語唱出屬於張語噥的味道。同理則以他一貫細膩、富有層次的聲線，為歌曲補上另一個角度。他也表示，自己在講台語的環境中長大，在創作時也常常在歌曲中使用台語，而他對台語始終保持「謙虛面對」的態度，「台語的文化很深厚，希望可以在台語的創作上，放入更多屬於這一代的情緒觀點。」

