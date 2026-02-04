張語噥認了「提分手分不掉」！ 揭感情殘酷真相「天天斷捨離」

「超偶冠軍」張語噥推出「愛情斷捨離計劃」，聽到〈親近的陌生人〉Demo一見鍾情。索尼音樂提供

「超偶冠軍」張語噥推出「愛情斷捨離計劃」，新作〈親近的陌生人〉聽到Demo就「一聽鍾情」，霸氣向創作人喊話：「我一定要唱這首歌！」這首歌從「愛人」視角出發，描述關係中投入程度的殘酷落差。

張語噥在錄音時為了進入情緒，刻意重溫戲劇悲情橋段，甚至練唱到一度被歌詞感染到淚崩。張語噥感性表示：「有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」

感情狠角色自曝「提分手分不掉」

談及私下感情觀，張語噥笑稱自己與計畫名稱一樣，是個「斷捨離高手」。她自曝現實生活中感情觀極度果斷：「決定提分手就會乾淨俐落，不會讓自己陷入消耗的狀態。」

不過她也大方分享曾有過一段提了分手卻「分不掉」的拉扯經驗。不只對感情狠得下心，她透露自己幾乎天天都在進行生活斷捨離，只要看到不需要的東西會馬上清理，絕不留情。

張語噥笑認過年前求救專業人士

隨著農曆新年將至，張語噥雖然平時就有整理習慣，但面對大掃除依舊有感而發。她笑說：「因為家裡空間比較小，過年前還是會想請專業打掃人員來幫忙。」她坦言有些頑強污垢非得靠專業人士處理不可，也希望自己的斷捨離哲學，能陪伴歌迷在春節前夕整理心情，揮別過去的情感垃圾。



