張語噥首挑戰台語歌嚇喊：超級難 合作同理獻唱《人生只租不賣》主題曲

選秀節目《超級偶像9》冠軍張語噥與《聲林之王3》亞軍同理Zunya近期首度攜手合作，影集《人生只租不賣》獻唱主題曲〈寫予未來的情歌〉，這也是張語噥首次挑戰台語演唱，原本對自己的台語程度有自信的她，一進錄音室才發現「超級難」！

張語噥首挑戰台語歌曲。（圖／索尼音樂 提供）

張語噥與同理Zunya在各自的創作軌道上前行多年後，首次以合唱形式合作影集《人生只租不賣》主題曲〈寫予未來的情歌〉。歌詞描繪上班族用有限的薪水追逐不斷上漲的房價，展現出更堅韌的姿態。音樂上以disco funk為基底，融合現代流行語彙，打造出輕快卻不浮誇的律動感，在張語噥和同理的詮釋下，讓這首台語歌更加流露出屬於當代的親切感受。

首次嘗試台語歌的張語噥，在這首歌裡展現出不同於以往的面貌。不過台語也成為她的一大挑戰，她笑說：「原本以為自己台語不錯，可是真正進到錄音、逐字逐句琢磨後，才發現台語的咬字與情緒層次，真的超級難！」不過她還是努力將台語唱出屬於自己的味道。

同理則以他一貫細膩、富有層次的聲線，為歌曲補上另一個角度。他也表示，自己在講台語的環境中長大，在創作時也常常在歌曲中使用台語，而他對台語始終保持「謙虛面對」的態度，「台語的文化很深厚，希望可以在台語的創作上，放入更多屬於這一代的情緒觀點。」他也期許自己可以在使用台語創作上加入更多這一世代的情緒觀點。〈寫予未來的情歌〉於1/9數位上架。

《聲林之王3》亞軍同理Zunya首度攜手《超級偶像9》冠軍張語噥。（圖／索尼音樂 提供）

