張豐豪偷當「鏟子超人」！何潤東知情後大讚 師徒情誼超暖心

張豐豪（左起）、項婕如、劉修甫、趙崇喆拍《夜半11點學校見》建立好交情。（三匠影視提供）

台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」

台灣三匠影視與新加坡新傳媒聯合製作的校園奇幻愛情《夜半11點學校見》，故事描述一名可以看見鬼的高中生，遇見了一個渴望見到已故祖父的女孩，兩人攜手揭開一連串的謎團，探索愛與失落、生與死的故事。

何潤東（右）知道張豐豪去當鏟子超人很感動。（三匠影視提供）

何潤東應總導演江豐宏之邀特別回台擔任單元主角，之前他為了拍戲增胖，這次花了2個月時間瘦6公斤，體重回到72公斤。他也提到自己目前的生活除了拍戲，就是陪老婆Peggy，他跟Peggy目前住在橫店，「Peggy在橫店直播帶貨做的很好，以前是她陪我，現在是我陪她。」

《夜半11點學校見》的男、女主角劉修甫、項婕如也因為拍戲建立不錯交情， 之前在新加坡時兩人會趁著劇組休息去學版畫培養默契，殺青後項婕如計畫到西班牙進行朝聖之旅，「我有走過日本的朝聖之旅，對我來說走路就是放空。」她也大方邀請劉修甫一起去，讓他有點心動。不過劉修甫殺青後第一件事要做的就是剪頭髮和回家刷廚房和浴室。

吳念軒雖然無緣拿下金鐘獎迷你劇集男主角，但他很開心的是最近有很多大學和團體邀請他去演講，分享演藝經驗，他說：「大場的我還是不敢，但小場的我很樂意，可以跟大家近距離互動。」他在準備演講內容過程，回顧整理自己的演藝之路，「我成長不少，希望自己的經驗，可以帶給大家正向鼓勵，少走點歪路，只要能幫到1、2個人，我就覺得很值得。」

張豐豪是何潤東的簽約藝人，日前他在未告知老闆的情況下，趁著空檔就搭火車到花蓮當鏟子超人，他說：「雖然只能買到站票，來回站了6小時，去程有大姊四處送ok繃、食鹽水，回程的火車地板都是泥，很累但有著滿滿的感動，很開心自己能盡一份心力。」何潤東知情後，也覺得十分難得，大大鼓勵他。

