張豐豪當「鏟子超人」何潤東大讚 師徒情誼超暖心

何潤東(右)知道張豐豪去當鏟子超人很感動。（三匠影視提供）

記者戴淑芳／台北報導

影集《夜半11點學校見》終於殺青了，主要演員何潤東應總導演江豐宏之邀，特別回台擔任單元主角，還花了2個月時間瘦6公斤，讓體重回到72公斤，戲一殺青就回橫店陪老婆。

何潤東之前為了拍上一部戲增胖，這次拍《夜半11點學校見》，還花了2個月時間瘦6公斤，體重回到72公斤。他也提到自己目前的生活除了拍戲，就是陪老婆Peggy，他跟Peggy目前住在橫店，「Peggy在橫店直播帶貨做的很好，以前是她陪我，現在是我陪她。」

張豐豪(左起)，項婕如，劉修甫、趙崇喆拍《夜半11點學校見》建立好交情。 （三匠影視提供）

《夜半11點學校見》的男、女主角劉修甫、項婕如也因為拍戲建立不錯交情。之前在新加坡時，兩人會趁著劇組休息去學版畫培養默契。

殺青後，項婕如計畫到西班牙進行朝聖之旅，「我有走過日本的朝聖之旅，對我來說，走路就是放空。」她也大方邀請劉修甫一起去，讓他有點心動。

張豐豪是何潤東的簽約藝人，日前他在未告知老闆的情況下，趁著空檔就搭火車到花蓮當鏟子超人，「雖然只能買到站票，來回站了6小時，去程有大姐四處送ok繃、食鹽水，回程的火車地板都是泥，很累但有著滿滿的感動，很開心自己能盡一份心力。」何潤東知情後，也覺得十分難得，大大鼓勵他。