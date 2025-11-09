「張財旺醫師生命感恩音樂會」 向乳癌防治先驅張財旺醫師致敬





為感念台灣乳癌防治的重要推手張財旺醫師長年投入公共衛生與乳癌篩檢推動，台南女中與台南市政府衛生局等單位，9日共同舉辦「張財旺醫師生命感恩音樂會」，台南市長黃偉哲親自出席，向張醫師長期守護女性健康的無私奉獻致敬，並感謝他以醫者仁心為無數家庭帶來希望。

活動以「走過與乳癌共舞的瘋狂歲月，音符叮嚀防治須及時」為主題，由在地知名樂團玫瑰墓樂團以8個章節，呈現張醫師從返台推動乳癌早期篩檢，到面對自身罹癌仍持續宣導預防的重要精神，透過音樂故事，帶領觀眾走進張醫師與病患同行的歲月，令人動容。

除音樂會外，台南女中演藝廳前廣場也舉辦「音樂篩檢公益活動」，提供乳房攝影、子宮頸抹片及大腸癌篩檢、AI中風預防檢測等服務，，吸引許多民眾參與。黃偉哲也現場體驗篩檢，以行動鼓勵市民重視健康，「檢查早一點，健康多一點」。

黃偉哲表示，台南市政府長期推動乳癌、大腸癌及子宮頸癌等多項免費篩檢服務，期望以張財旺醫師為典範，喚起更多民眾重視健康與預防醫學。市府也將持續結合民間資源，讓健康檢查更普及，邁向「健康、幸福、充滿愛」的城市。





