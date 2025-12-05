張貼標語哀悼宏福苑大火死者 香港浸會大學學生會遭勒令停運

香港浸會大學學生會告示板12月2日貼出字句，悼念大埔宏福苑火災罹難者。取自Threads@water.automoney



香港浸會大學學生會本週在告示板張貼哀悼宏福苑大火死者及伸張公義等大字報，卻遭校方圍封。週四（12/4）晚間，學生會更接獲校方通知，下令無限期停運，學生會告示板等設施由校方接管。浸大學生會強烈譴責校方決定，質疑背後「另有原因」。

發生於11月26日的宏福苑大火已確定造成159人死亡，尚有31人失聯。連日來，已有數人因呼籲調查或關注善後情況，遭警方逮捕或「邀請會面。

香港《明報》、《Yahoo新聞》週五報導，浸大學生會告示版有「民主牆」之稱，週二張貼了對大火罹難者的悼念字句及其他標語，包括「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」、「公義得到伸張」等等。

然而到了週三，告示板卻遭紅色灌水拒馬及白色圍板圍封。校方並未回覆為何圍封。

至週五凌晨，浸大學生會在臉書發文表示，已於週四晚間接獲校方通知，要求無限期暫停學生會營運，校方也將接管學生會辦公室、影印室及告示板等設施。校方要求學生會幹事收拾物品，於週六下午5時前撤出會室。

針對媒體詢問，浸大校方回覆稱，要求學生會暫停運作，是因為只有少數浸大學生成為浸大學生會會員；學生會則反駁稱，由於浸大校方自2021/22年度起終止代收會費，使會員人數大幅下降，但學生會調降會費及加強招募，會員已較上學年增加約6倍。

校方也質疑學生會並未為學生提供福利，也無意遵從學校規章，例如財務管理。學生會則批評，校方做出決定前未與學生會充分溝通，僅在會室門外張貼通知，並以電郵單方面告知；此外，要求在不到48小時內清空物品並收回會室，也過於倉促。

學生會認為，若校方願意事先溝通，學生會可充分解釋，「如今校方匆忙決定，不免令人質疑其背後是否另有原因」，亦質疑校方純粹巧立名目，要求與校方直接對話。

浸大並未透露相關決定是否與告示板悼念字句有關，浸大將來是否不再有學生會，也未交代若學生會未在限期前撤出會室，會面臨何種後果。

香港2019年爆發「反送中」運動時，各大學學生會都參與其中，與校方關係陷入緊張；運動結束後，部分大學已禁止學生會運作，或是不代收會費，令學生會陷入困難。

宏福苑11月26日發生大火以來，香港民間除自發性組織救援行動外，也出現質疑大火背後深層原因的聲音，但立刻引起港府及中國當局的警覺及打壓。北京駐港國安公署及香港政府週三均發表強硬聲明，聲稱「反中亂港者，雖遠必誅」。

11月29日，香港中文大學24歲大學生關靖豐因參與發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」連署，首先遭香港警方國安處逮捕；11月30日，前屯門區議員張錦雄及1名李姓女義工被捕。

12月2日，香港政黨「民協」主席廖成利臨時取消關注宏福苑火災善後的記者會，隨後傳出事前已遭港警國安處「邀請會面」。

