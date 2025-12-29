張越河否認性侵女大生！小S曾遭他「襲胸、摳私密處」 失控畫面再被挖

娛樂中心／綜合報導

25歲男模張越河長相俊俏，在台北市信義區知名夜店上班，IG坐擁2萬人追蹤，沒想到如今卻被指控性侵女大生，引發社會譁然。張越河過去曾登上《小姐不熙娣》擔任來賓，並與主持人小S（徐熙娣）上演情境劇，沒想到最後卻失手變成襲胸場面，如今節目片段也再度被挖出檢視。

小S當場被張越河來賓襲胸、摳X門。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

小S當時親自下場示範「暈眩症發作，男生一把扶住女生的腰」橋段，沒想到當小S昏倒癱軟時，張越河不僅讓小S當場跌坐在地，甚至直接大襲胸，還摳到小S的私密部位，讓小S當場傻眼大喊：「他最後還摳我X門」，連來賓鍾欣凌也不忍大喊「幹什麼啦」，當時相關畫面在各大社群平台瘋傳，網友們議論紛紛。

張越河昔日節目片段遭挖。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

針對性侵指控，張越河今（29）日向《三立新聞網》發表正式聲明，強調雙方為合意性交，「絕無任何違反A女士意願性行為」，張越河指出，案件目前已進入偵查程序，他已將所有客觀證據交由律師提交給檢察署，呼籲社會大眾與媒體保持理性與客觀，嚴正強調：「對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

