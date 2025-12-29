張越河涉侵犯女大生 昔上節目和小S互動被起底

張越河捲性侵疑雲，昔上節目和小S互動遭起底。（畫面翻攝／小姐不熙娣YouTube）

模特兒張越河捲入妨害性自主案件引發社會關注，同時他過往爭議行為也被網友起底檢視。張越河曾於今年初在小S主持的節目中，因攙扶小S時的不當觸碰引發爭議。作為曾在信義區夜店工作的知名網紅，他在Instagram擁有超過2萬名追蹤者，展現其在社群平台的高人氣。然而，張越河也在社群媒體上表達，在事件真相尚未釐清前就被貼上標籤，對他而言是一種沉重的負擔。

今年1月初，張越河在小S主持的節目中演出情境劇時，本應攙扶倒下的小S，但他觸碰的部位引起小S急忙大叫。當時節目主持人派翠克喊出「3、2、1、Action」後，小S表示「頭好暈，我的媽啊」，隨後突然跌坐在地。此時張越河急忙解釋，他原本想把小S公主抱起來，是擔心對方往前衝。小S則回應：「公主抱你的頭，我覺得我被羞辱到了。」如今隨著張越河涉嫌侵犯女大生事件爆出，這段節目畫面也被網友重新檢視，認為他在節目中似乎就對小S有不禮貌的舉動。

張越河因外型姣好，在學生時期就已有模特兒經驗，還曾參加業餘籃球比賽。他近期頻繁出現在台北市信義區的夜店活動中，經常可見其身影。憑藉在模特兒圈和社群平台累積的知名度，他在Instagram上擁有超過2萬名追蹤者。在最新的社群媒體貼文中，張越河表示他看到了這段時間外界的關心、討論和各種聲音，但他強調在真相尚未被釐清的情況下，被貼上標籤、被議論、被懷疑，對任何人而言都是一種沉重的承受。回顧今年1月初在小S節目中失手沒攙扶好對方的事件，當時看似只是節目效果，現場觀眾都哄堂大笑，但自從侵犯女大生爭議發生後，他過往的一舉一動都被外界放大檢視。

