張越河遭控侵犯女大生 通話狂道歉 聲明卻稱「不實指控」

模特兒張越河被女大生控訴性侵害事件引發關注。這名女大生在今年10月已完成驗傷及報案程序，並公開了與張越河的通話紀錄。雙方首次見面是因拍攝洽談，女大生強調兩人關係單純，甚至「連朋友可能都不太算是」。然而，事件發生後，張越河在通話中不斷道歉並表示願意賠償，但後來公開聲明卻完全否認指控，甚至揚言提告誣告，態度大轉變讓受害女大生感到難以接受。

模特兒張越河被指控侵犯女大生，通話紀錄曝光狂道歉。（圖／翻攝當事人IG）

事件始於10月4日，這名女大生透過朋友與25歲的新生代模特兒張越河洽談拍攝事宜。當天是兩人第一次見面，張越河提出要載她到拍攝地點，交談過程中一切正常。拍攝結束後，張越河表示晚點要去信義區，想先回家休息，並承諾會將她載到捷運站。然而，女大生指控張越河卻帶她回到自己住處進行侵犯。在曝光的通話紀錄中，女大生質問張越河：「我不知道為什麼你要強迫我做這件事情」，張越河回應：「我知道你在講什麼」，並多次表示「我自己回想也覺得很不好」、「我是真心的、很真心的道歉」，甚至詢問「如果你希望我怎麼賠償你的話，你可以跟我說」，明顯承認自己行為不當。

受害女大生強調，她與張越河之前只在Instagram上聊過幾句話，內容全都與拍攝相關，「完全沒有任何曖昧」。然而，讓她無法接受的是，張越河後來發表的公開聲明與通話中的態度截然不同，不但指控女大生的說法「跟事實嚴重不符」，還聲稱「絕對沒有違反意願發生性行為」，甚至表示會尋求法律途徑，控告女大生妨害名譽及誣告。面對張越河態度的大轉變，女大生痛批：「他就是在為自己狡辯而已啊，你的態度跟你一開始希望我原諒你的那個態度差太多吧。你如果希望我原諒你的話，就好好認錯，怎麼會反告我呢。」如今，這起爭議事件將交由司法程序來釐清真相。

