張軒睿傳鬧翻許光漢 聽他名字就變臉關鍵原因曝光

上星期邱澤、許瑋甯在台北文華酒店補請婚宴，眾星雲集，也產生很多幕後花絮，有知情人透露，直擊張軒睿和章廣辰示好，但遭已讀不回，更挖出許光漢、張軒睿、章廣辰三帥背後的友情蜘蛛網

據《鏡週刊》報導，許光漢、張軒睿、章廣辰2017年感情還不錯，三人還一起合作林心如的電視劇《我的男孩》，2022年起被問到彼此，張軒睿坦言和許光漢有陣子沒聯絡，後來也沒參加許光漢的退伍慶祝派對，而章廣辰被夾在其中，明顯比較倒向許光漢，三人雖然沒有互退社群好友，但從實際上互動相敬如「冰」的態度可見一斑。

至於張軒睿為何和許光漢鬧翻，有業界人士透露恐怕是同行相忌，兩人本來是同期出道、前景看好的鮮肉男星，但許光漢頻頻「超車」還搶走許多資源，還有傳聞指2024年9月，張軒睿被問到有關許光漢的問題就變臉、尷尬拒答，可見三人關係確實已經不如以往。

而章廣辰每每被問到張軒睿和許光和不合的八卦，他僅說每個人都有自己的人生軌跡，隨著時間不斷往前，大家都有新的目標，他也沒和大學同學聯繫，之前他也曾跟張軒睿見面，但不會刻意告知大家，並稱「他們沒有什麼問題」，但日前邱澤、許瑋甯婚禮上，章廣辰被爆料對張軒睿打招呼已讀不回，似乎這陣子跟許光漢走得比較近，和張軒睿較為不熟，三人的關係頗令人玩味，但當事人對此暫無正式回應。

