張軒睿剛報到就遭前輩下馬威 施名帥掀衣秀疤警告
【緯來新聞網】由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、楊祐寧等人主演的愛奇藝喜劇《監所男子囚生記》，今（30日）釋出全新「社畜版」預告，驚喜曝光金獎綠葉陣容，包括謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏以及同時入圍本屆金鐘與金馬的葉子綺同台飆戲。預告開場便氣勢全開，三位滿腔熱血的新人陳澤耀、張軒睿、邱以太剛報到就遭前輩主任施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告：「沒被犯人捅過？進了監所，你就跟受刑人沒兩樣！
施名帥「震撼教育」，掀衣秀疤霸氣警告菜鳥。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
三個菜鳥陳澤耀、張軒睿、邱以太一登場就被下馬威，不料氣氛瞬間反轉，施名帥展示的竟是「割盲腸」的手術疤，讓三人憋笑到不行。拍攝現場更成為笑點修羅場，原來施名帥飾演的「冷面笑匠」監所主任，時常臨場即興發揮，讓三人笑到「怕」。張軒睿大讚：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就給你丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」
陳澤耀補充：「他會跟我們三個聊台詞怎麼玩會更好，沒想到他排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受，不預設反應。」邱以太則自嘲「笑場王」，笑說每次都對大家超不好意思。施名帥也幽默回應：「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來！」
菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇施名帥即興出招笑到怕。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
三位菜鳥入監後各自闖禍，糗態百出。陳澤耀第一天入監竟把識別證弄丟，滿臉尷尬求學長「可不可以再給我一張？」一上工就踩雷；張軒睿執勤抓犯人，卻反被自己的電擊棒電暈，還遭前輩言語羞辱是「廚餘」，怒而拿對講機咆哮：「你去吃屎啦！」邱以太則在監所遭受騷擾卻不敢吭聲，只能吞下委屈，只為保住飯碗。三人狀況連連，逼得教誨師劉以豪只能無奈總結：「你們腦袋空空的，正好可以放入最新觀念！」結果三個傻瓜竟還自我安慰，以為被長官稱讚。短短兩分鐘的預告笑中帶刺、殘酷又爆笑，讓人更加期待正片揭曉監所裡的真實荒謬。
同時入圍本屆金鐘與金馬的葉子綺可愛演出備受期待。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
監所職場喜劇《監所男子囚生記》氣勢銳不可擋，由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。
