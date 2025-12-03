張軒睿怒斥友誼決裂「無中生有」！楊祐寧幽默回：以為他接生髮廣告

楊祐寧代言計程車品牌。（圖／55688）

張軒睿爆出和許光漢、章廣辰兄弟情鬧翻，今（3日）又被爆在許瑋甯、邱澤婚宴上，向章廣辰打招呼遭無視，疑似劃清界線。楊祐寧今代言計程車品牌，問到公司旗下藝人張軒睿被爆料，他笑說：「大家婚禮可不可以拍漂亮照片、講喜訊就好。」似乎也反應自己婚禮爆出潑酒事件的無奈。

張軒睿是楊祐寧創立的「玩下娛樂」旗下藝人，楊祐寧表示自己沒有看到張軒睿被寫了什麼新聞，但故事三位男生他都認識，「覺得他們是很可愛、很好笑，個性直爽，真的是男生的個性，被傳這些應該也覺得莫名其妙。」

廣告 廣告

楊祐寧更幽默表示，一早看到張軒睿在社群媒體寫「無中生有」四個大字，「我以為他接了什麼生髮水廣告。」

楊祐寧代言55688，他表示曾夢想當計程車司機，自豪路感極佳，路線安排比網路地圖更靈活，是個台北通，他說自己搭計程車時，若發現司機能靠經驗抄捷徑鑽小路，他都會打從心裡讚嘆佩服。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

國教輓歌2／校事會議成私設刑堂 專家批莊國榮如「地下部長」辣手毀杏壇

台大正取生報到竟遭「好友冒名取消」 17秒毀人前途只因嫉妒

10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知