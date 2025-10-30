張軒睿成菜鳥遭羞辱「是廚餘」！暴怒反嗆：你去吃X啦

3個菜鳥邱以太（左起）、陳澤耀、張軒睿入監後各自闖禍。後為施名帥。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

喜劇《監所男子囚生記》今（30日）再釋出全新「社畜版」預告，揭開爆笑又寫實的職場縮影，更驚喜曝光金獎綠葉陣容：謝瓊煖、黃迪揚、黃冠智、Darren邱凱偉、李英宏以及同時入圍本屆金鐘與金馬的葉子綺同台飆戲，堪稱黃金演技聯盟。3個菜鳥陳澤耀、張軒睿、邱以太入監後各自闖禍，糗態百出。張軒睿執勤抓犯人，卻反被自己的電擊棒電暈，還遭前輩言語羞辱是「廚餘」，怒而拿對講機咆哮：「你去吃屎啦！」

毒舌教誨師劉以豪語出驚人震懾三菜鳥。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀第一天入監竟把識別證弄丟，滿臉尷尬求學長：「可不可以再給我一張？」一上工就踩雷。邱以太則在監所遭受騷擾卻不敢吭聲，只能吞下委屈，只為保住飯碗。三人狀況連連，逼得教誨師劉以豪只能無奈總結：「你們腦袋空空的，正好可以放入最新觀念！」結果3個傻瓜竟還自我安慰，以為被長官稱讚。

預告一開始，3個菜鳥一登場就被下馬威，不料氣氛瞬間反轉，施名帥展示的竟是「割盲腸」的手術疤，讓三人憋笑到不行。拍攝現場更成為笑點修羅場，原來施名帥飾演的「冷面笑匠」監所主任，時常臨場即興發揮，讓三人笑到「怕」。張軒睿大讚：「小帥哥最厲害的是他完全不按牌理出牌，當你覺得準備好了，他就給你丟出一張意想不到的牌，然後全場爆笑。」

菜鳥三兄弟陳澤耀、張軒睿、邱以太遇慘遭震撼教育。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀補充：「他會跟我們三個聊台詞怎麼玩會更好，沒想到他排練時講一套，開拍又來另一套，要我們真的去感受，不預設反應。」邱以太則自嘲「笑場王」，笑說每次都對大家超不好意思。施名帥也幽默回應：「我也不是故意的啦，我自己都快憋不住，想大笑出來！」



