張軒睿爆不合許光漢 老闆楊祐寧曝私下真實面：莫名其妙

楊祐寧擔任叫車平台代言人，3日出席記者會，由於一早張軒睿和許光漢不合的爆料再次被提起，張軒睿動怒發文「無中生有」，身為同公司的老闆楊祐寧，表示有看到張軒睿動態，但沒有留意今天的新聞：「還以為是生髮水廣告。」

楊祐寧熟知台北大街小巷（圖／品牌提供）

楊祐寧身為三個孩子的爸爸，對出行安全更加重視，「不只是交通工具，更是一份信任。」品牌「一直都在，無處不載」的理念與他不謀而合。他透露，小時候的夢想之一是當司機，因為認路、聊天都是他的強項，出道以前，也曾常常騎著摩托車工作，對台北大街小巷瞭若指掌，「有時候地圖沒有我快。」

ˊ另一方面，與楊祐寧同門的張軒睿，3日被爆出在許瑋甯、邱澤婚禮上被章廣辰忽視，昔日與許光漢不合的傳聞又被提起，氣得張軒睿在限時動態發文「無中生有」。楊祐寧認為是小題大作，「大家在婚禮可不可以拍些漂亮照片、講講喜訊就好。」表示自己認識三人，覺得他們性格都可愛好笑、個性直爽：「像軒睿講的，他們應該自己也覺得莫名其妙。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導