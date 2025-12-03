生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導

男星張軒睿，近期被爆出與兄弟許光漢鬧翻的消息，對此，身為老闆的楊祐寧，今天出席活動時幫忙出面緩頰，指出兩人都是個性直爽的大男生，希望外界不要多做聯想。

演員 楊祐寧：「現場的來賓大家好，請問有習慣的路線嗎，很高興能夠為你們服務。」

一開口就展現十足幽默感，男星楊祐寧化身地表最帥運匠，更透露自己對這身駕駛服愛不釋手。

演員 楊祐寧：「以後我可以穿這套衣服，可以很順利的在各種場合躲酒，不好意思我今天開車。」

張軒睿爆鬧翻許光漢 老闆楊祐寧出面駁斥傳聞

男星楊祐寧出席車隊代言活動。（圖／民視新聞）

笑說未來要斜槓當代駕，粉絲們要十分好奇，未來是否有機會搭到他的車。

演員 楊祐寧：「可以喔，我覺得有機會喔。」

楊祐寧也分享自己第一次搭計程車的有趣經驗。

演員 楊祐寧：「我好像坐公車坐過頭，那時候還要用投幣車的電話，打電話給我媽，然後問我媽說怎麼辦，我現在不知道，我自己在哪裡，然後我媽就說，那你就自己隨便攔一個計程車，然後你跟他講家裡的地址，就會載你回家，所以我那個時候，是我第一次坐上計程車，我覺得我自己好像一個大人。」

張軒睿爆鬧翻許光漢 老闆楊祐寧出面駁斥傳聞

張軒睿傳鬧翻許光漢，楊祐寧緩頰。（圖／民視新聞）

不過旗下藝人張軒睿近日爆出鬧翻許光漢，更傳出疑似因為許光漢後來居上，讓張軒睿心生不滿，對此，老闆楊祐寧有話要說。

演員 楊祐寧：「我覺得無中生有的事，是大家最愛看的故事，我覺得大家不用再過多的聯想，不用過多的做文章。」

出面幫忙緩頰，更稱讚兩位都是個性直爽的男生，喊話外界不要多做揣測。

