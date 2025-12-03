張軒睿爆鬧翻許光漢、被章廣辰無視 不忍回應：無中生有

許光漢、張軒睿與章廣辰爆兄弟情生變。（圖／翻攝自許光漢、張軒睿與章廣辰IG）





藝人邱澤、許瑋甯近日補辦婚宴，賓客名單陣容豪華，被形容是半個演藝圈都到了。然而卻有爆料指出章廣辰無視張軒睿，昔日兩人與許光漢的兄弟情再度先上檯面。對此，張軒睿也在限時動態發聲。

根據《鏡週刊》報導，上月28日婚禮現場，張軒睿恰好遇上從洗手間走出來的章廣辰，因此主動打招呼，沒想到對方面無表情，就這樣尷尬擦身而過。沒想到之後，章廣辰走回大廳，又即將再度與張軒睿碰到，兩人狹路相逢，章廣辰以避之唯恐不及的速度快步進場。

對此，張軒睿今（3）日在限時動態不滿寫下，「無中生有」4個大字，並補充「可能是無聊至極？」事實上，章廣辰、張軒睿、許光漢演完《我的男孩》後，被公認是演藝圈的好兄弟，沒想到隨後爆出張軒睿、許光漢不合，已經沒有聯絡，而夾在中間的章廣辰出席活動則表示三人感情並未生變。

張軒睿不滿發聲。（圖／翻攝自張軒睿IG）

張軒睿不滿發聲。（圖／翻攝自張軒睿IG）



