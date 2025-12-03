張軒睿爆鬧翻許光漢、遭章廣辰無視 師兄楊祐寧曝3人私下個性

男星張軒睿近期不斷傳出和昔日好兄弟許光漢鬧翻，3日再遭週刊爆料指出，他在邱澤、許瑋甯婚宴上主動和章廣辰打招呼卻被無視，讓張軒睿罕見動怒發聲。對此，他的同門師兄楊祐寧今日出席計程車代言人活動，談及此事時無奈嘆：「他們應該也覺得莫名其妙。」

張軒睿（右）近期傳出和許光漢（左）鬧翻、婚禮上遭章廣辰（中）無視。（圖／八大 提供）

楊祐寧受訪時先是表示，還沒有看到相關新聞，由於他當年的婚禮也被爆出，王柏傑和謝欣穎互潑酒的烏龍事件，因此得知事件大概狀況後，無奈說：「大家婚禮可不可以就拍一些漂亮照片，講講喜訊就好。」

楊祐寧身為張軒睿同門師兄，被問及此事無奈回應。（圖／55688 提供）

身為張軒睿的同門師兄，楊祐寧感嘆表示：「我認識這幾個年輕男生，覺得他們是很可愛、很好笑，個性很直爽的那種，就像軒睿講的，怎麼傳都不知道，他們應該也覺得莫名其妙吧。」他更不改幽默個性笑說，剛剛看到張軒睿限動寫「無中生有」四個字，「我以為他接生髮水廣告勒！」引全場爆笑。

另外，楊祐寧近期忙著籌備爸爸生前經營的火鍋店「元鍋」新店，他透露預計會在12月12日，也就是創始店30週年紀念當天開幕，「我們有請牧師來，會有個祝福禱告。」他笑說，12月12日剛好也是好友楊謹華的生日，「我們會邀請她，但她現在人不在台灣，就看她情義夠不夠飛回來台灣，幫我們過生日。」

楊祐寧透露，「元鍋」新店預計會在12月12日，也就是創始店30週年紀念當天開幕。（圖／55688 提供）

