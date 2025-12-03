張軒睿發怒「無中生有」反擊兄弟情變！楊祐寧以為是生髮水廣告

張軒睿（左）回應跟章廣辰打招呼事件，楊祐寧以玩笑方式緩和新聞。（張軒睿臉書、林奕如攝）

邱澤、許瑋甯婚禮落幕，不過爆出張軒睿去廁所路上和章廣辰打招呼，但被對方無視，之後回大廳時，章廣辰更是快速進去會場，似乎在閃躲，讓張軒睿、章廣辰、許光漢三帥友情生變舊聞再度浮上檯面。

楊祐寧3日出席55688代言人記者會，被問到有看到同門張軒睿新聞，他直呼沒有，但是有看到張軒睿限時動態寫「無中生有」，楊祐寧笑說：「還以為是生髮水廣告。」他也出面緩頰，自己認識這幾個年輕男生，他們是很可愛、個性直爽的男生，像張軒睿被揣測，可能他自己也莫名其妙。

張軒睿、章廣辰、許光漢2017年拍攝《我的男孩》成為好兄弟，社群曬出許多合照，不過近期傳張軒睿與許光漢兄弟情誼不再，同業爆出是因為搶資源生嫌隙，但遭到張否認，章廣辰被當「中間人」很為難。章廣辰對此澄清，強調有互打招呼，並且覺得張、許交情沒問題，是被愈寫愈尷尬。

