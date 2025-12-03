張軒睿被爆鬧翻許光漢還遭章廣辰無視 黑底白字火大反擊

張軒睿（右起）、章廣辰、許光漢（左起）曾一起為楊謹華慶生。翻攝derekctor IG



張軒睿之前被爆因許光漢飛黃騰達、友情生變，章廣辰一度成了夾心餅乾，被被指日前喝許瑋甯、邱澤喜酒時被章廣辰當空氣，對此，今（12╱3）他在IG限時動態以黑底白字回應了。

之前被問及與許光漢的友情，張軒睿以「我們OK，還沒見到面」回應，並說朋友間本來就不會一直聯絡；章廣辰也曾表示：「不能說我們平常沒見面就是不合。」

而上周五許瑋甯、邱澤的婚禮，張軒睿、章廣辰都有參加，但據《鏡週刊》報導，張軒睿主動跟章廣辰打招呼卻被忽視，連他上完廁所走出來時，原本在大廳與人聊天的章廣辰竟加快腳步進入婚宴會場，被認為是在迴避對方。

對於章廣辰被解讀為選邊站在許光漢這方，張軒睿今也不忍了，在IG限時動態曬出黑底白字，怒嗆：「無中生有，可能是無聊至極？」直球回應被章廣辰無視的新聞，也表達無奈心情。

