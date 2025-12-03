張軒睿遭爆鬧翻許光漢！被章廣辰「選邊站」 罕見動怒回應了

【緯來新聞網】演員張軒睿與許光漢今年5月間傳出友情破裂，兩人關係生變的消息傳開後，夾在其中的章廣辰一度回應稱「見面不會尷尬」。近日《鏡週刊》報導指出，在許瑋甯與邱澤的婚禮上，張軒睿主動向章廣辰打招呼卻被忽視，對於周刊報導內容，張軒睿也罕見動怒回應了。

許光漢,張軒睿,章廣辰（圖／翻攝FB）

據《鏡週刊》報導，這場婚宴當日，張軒睿與章廣辰同為座上賓，兩人在洗手間偶遇時，張軒睿先開口打招呼，但對方沒有任何反應，表情冷漠，引發現場不少人猜測兩人關係是否早已生變。對於這項傳聞，張軒睿在社群限時動態上回應，寫下「無中生有，可能是無聊至極？」疑似對爆料內容表達不滿。

廣告 廣告

張軒睿限動疑似是回應報導內容。（圖／翻攝Instagram）

張軒睿、許光漢、章廣辰三人過去因合作電視劇《我的男孩》建立情誼，自2017年起被視為交情深厚的好友。不過近來張軒睿與許光漢傳出交情降溫，與章廣辰的互動則未見異樣。今年6月，張軒睿參加《我們與惡的距離2》首映時受訪，被問到是否仍有與許光漢聯繫，他則坦言：「最近比較少，有一段時間了。」

更多緯來新聞網報導

胡宇威、陳庭妮《星廚之戰》合體偷放閃 蔡詩芸「bitch臉」一招化解

舒淇曝「從沒想過當導演」 拍《女孩》全因候孝賢一句話