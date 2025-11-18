張軒睿「斷腿分身」驚悚尺度爆表！陸夏化身恐怖前任
LINE原創影集《黑盒子（The Black Box）》，總共有《造物獄》、《星際救援》、《豬人》及《黑白盒子》4個單元，根據LINE WEBTOON 原創作品改編，自10月31日上線後，強勢奪下 Netflix 台灣週排行榜冠軍（11月3日到11月9日）。尤其在《造物獄》中，張軒睿失去雙腿，被鎖緊在人台上，血肉模糊的程度驚悚尺度爆表。
陸夏劇中化身恐怖前任，為了把張軒睿綁在身邊，不惜學習巫術複製出他的「斷腿分身」，張軒睿坦言：「在拍攝時每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，無助感湧上心頭，那時候我真的滿害怕那地下室的。」拍攝時有一場逃亡戲，因為人物設定是斷腿狀態，他逃亡時必須穿著綠色特效襪全程「攀爬」，甚至上樓梯，雙腿肌肉不斷與地面磨擦，讓張軒睿直言：「真的不好爬。」
隨著影集的熱播，也掀起了原著漫畫的閱讀熱潮，瀏覽量相較於影集上線前一個月激增約10倍。作者 Pony 表示：「作品能被改編成影集，對創作者而言是難得且令人振奮的經驗。沒有LINE WEBTOON就不會有這部作品的誕生，感謝平台與編輯部長期以來的發掘與支持，讓《黑盒子》能被更多人看見，也讓我得以專注創作，持續連載近十年。」
《黑盒子》自2017年6月起連載至今，已更新至第 364 話，累積瀏覽量突破 5,500 萬次。這部作品以短篇故事形式連載，精準地剖開人性陰影，製造出讓讀者感到「頭皮發麻」的恐怖餘韻，在台灣的驚悚漫畫中，無疑是一部風格鮮明且長期佔據 LINE WEBTOON 恐怖排行榜前列的經典之作。而漫畫中《黑盒子》主篇章故事講述一名活了一萬年的男子，因偶然獲得能與他人交換時間的神祕「黑盒子」，在延續生命的過程中，陷入接連不斷的抉擇與衝突，情節緊湊且充滿懸疑張力。
