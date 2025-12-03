張軒睿「無中生有」反擊許光漢兄弟情滅！楊祐寧直男吐槽：以為生髮水廣告

楊祐寧今穿上運匠制服出席代言記者會。(記者蕭方綺攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕張軒睿今年中爆出和好兄弟許光漢、章廣辰鬧翻，今再爆張軒睿在許瑋甯、邱澤婚宴上，開心與章廣辰打招呼，卻遭到對方無視，對方疑似「站隊許光漢」。楊祐寧和張軒睿是同個經紀公司，他今出席計程車品牌代言活動，被問師弟張軒睿的事，打趣稱自己一早看到張軒睿在社群媒體寫「無中生有」反擊的斗大字樣，「我以為他接了什麼生髮水廣告。」相當直男式幽默。

他口中雖說自己沒關心這新聞，但卻認為：「人家的婚禮可以就拍漂亮照片、報喜訊就好嗎？」頗知道這新聞的細節。

但楊祐寧為3個男生之間關係緩頰，指出自己認識這幾個年輕男生，「覺得他們是很可愛、很好笑，個性直爽，真的是男生的個性，被傳這些應該也覺得莫名其妙。」

