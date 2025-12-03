張軒睿、章廣辰爆兄弟情變 楊祐寧一句話全場笑翻

楊祐寧化身計程車司機出席記者會。（圖／記者陳怡伶攝）





藝人張軒睿、章廣辰、許光漢友誼生變消息頻傳，今（3）日還爆出張軒睿在邱澤、許瑋甯婚禮上被章廣辰無視、避之唯恐不及。對此，張軒睿同門師兄楊祐寧今天出席記者會，被問到這件事也無奈回應了。

楊祐寧坦言，今天還沒看到張軒睿的新聞，不過也感嘆「大家婚禮可不可以就拍一些漂亮照片，講講喜訊就好了。」另外他也分享看法，「因為我認識這幾個年輕男生，都覺得他們是很可愛、很好笑然後個性很直爽。」

楊祐寧進一步表示，「我覺得像軒睿講的，怎麼傳的都不知道，他們自己應該也覺得莫名其妙吧。」而新聞曝光後，張軒睿也在IG火大回應「無中生有」，讓楊祐寧笑說「我以為他接著什麼生髮水的廣告，原來是真的。」再度讓全場的人笑翻。

廣告 廣告

張軒睿回應爆料。（圖／翻攝自張軒睿IG）

張軒睿回應爆料。（圖／翻攝自張軒睿IG）



【更多東森娛樂報導】

●周姓女星爆耍大牌！夏天禁開冷氣 線索全指她

●與范少勳廁所激吻戲遭轟「人家都結婚了」 成語蕎親回應

●大咖女星爆遭獻祭！日期藏恐怖巧合 下一個目標是他

