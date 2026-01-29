張進丁寫春聯、贈春聯，民治市政中心一樓大廳有年味

張進丁（右三）寫春聯、贈春聯，民治市政中心一樓大廳有年味。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

迎接馬年到來，目前在民治市政中心一樓大廳舉辦書法展的張進丁，二十九日在市府秘書處安排下，到場揮毫寫斗方春聯，吸引洽公民眾和市府員工歡喜索取，民治市政中心飄年味。

秘書處指出，農曆春節是國人最重視的民俗節慶活動，寫春聯是應景的文化活動，除夕當天，家家戶戶同時貼上門神和春聯，以除舊佈新，迎接新年到來。

秘書處邀請茶席師到場，推出墨香茶席，邀民眾來品茗。（記者陳佳伶攝）

張進丁現場揮毫寫春聯，包括「吉馬福發」、「神馬龍賀」、「馬到成功」、「馬年安康」等，各種馬年的吉祥語紛紛出籠。

張進丁寫春聯的同時，也邀請林玉雪、江惠如及李麗珍三位茶席師辦理墨香茶席，洽公民眾一邊欣賞張進丁揮毫寫春聯、一邊品茗，民治市政中心一樓大廳充滿新春喜氣洋洋氣氛。

秘書處表示，張進丁出身柳營農家，大學畢業後在財政部關務署台北關服務超過四十年，退休返鄉後學書法和水墨畫，精進不輟；這次在民治市政中心推出「墨韻人生，返鄉心語」書墨個展，展出卅八件精彩作品，涵蓋書法、水墨畫、禪繞畫等多元創作模式，展出至二月十日。