張金堅、葉顯堂：從2025年諾貝爾醫學獎，談免疫平衡調節性T細胞
文／張金堅、葉顯堂
2025年10月6日在瑞典卡羅林斯卡醫學院的諾貝爾委員會，正式宣布將2025年度諾貝爾生理獎或醫學獎授予西雅圖系統生物學研究所（Institute for System Biology）的瑪麗·E．布倫科（Mary E. Brunkow），美國舊金山索諾馬生物治療公司（Sonoma Biotherapeutics）的弗雷德·拉姆斯德爾（Fred Ramsdell），及日本大阪大學的坂口志文（Shimon Sakaguchi），以表彰他們在「周邊免疫耐受性」的開創性發現，並凸顯調節性T細胞在免疫系統的調控機制方面扮演重要任務。
以下本文將介紹人體的免疫系統及各種T細胞，包括調節性T細胞（Treg）的由來、功能，以及三位得獎者在這方面的個別貢獻，更進一步了解調節性T細胞在自體免疫、器官移植及癌症治療等三方面佔有的關鍵角色。（圖一）
人體的免疫系統
人體每天都要面對外界的病原體，例如細菌、病毒、真菌等入侵者，而我們身體的免疫系統就像國家的防衛部隊，分工嚴密，此免疫系統的主力是由骨髓產生的白血球前身，包括：
❶B細胞在骨髓中分化完成，負責製造抗體。
❷T細胞源自骨髓，再送往胸骨後方的胸腺接受訓練，所以，胸腺可謂是免疫系統的中樞訓練營。
未成熟的T細胞稱為「初生T細胞」，主要是由骨髓送往胸腺接受訓練，必需經過兩道考驗。第一道叫「正選擇」，是要確認他們能辨識外來入侵敵人；第二道叫「負選擇」，負責淘汰那些誤將自身組織當成敵人的細胞。經過這二道篩選後，剩下約五百分之一的T細胞訓練完成，進入周邊血液，即所謂成熟的輔助性T細胞（Helper T cell）、毒殺性T細胞（Killer T cell）或調節性T細胞（Regulatory T cells）。
此等免疫系統包括有如國家防衛部隊的戰鬥部隊及維和部隊，二者的工作互相協調、平衡，平時巡邏防守，發現入侵者，戰鬥部隊如毒殺性T細胞就會出手攻擊；但為了確保不要誤傷自己人，就要靠維和部隊，即所謂調節性T細胞，負責平衡，不能使火力過大，免疫反應太激烈，使免疫系統能夠維持在「穩定」與「平衡」的狀態。（圖二）
調節性T細胞的由來及功能
回顧免疫學的發展，在1980年至1995年之間，當時免疫學界都認為，免疫系統的自我耐受性完全是在胸腺中，即所謂的中樞耐受性（central tolerance），其普遍的觀念是認為透過中樞耐受性的過程，任何可能對自身產生攻擊性反應的免疫細胞，在成熟之前就會在胸腺中被清除殆盡。
但坂口志文教授早在1980年代便注意到人體的免疫調節機制遠遠比想像中來的複雜，他認為有一群特殊的T細胞並不主動攻擊敵人，而是會抑制過度免疫，防止身體自毀，這些細胞通常是屬於CD4+T細胞的一個亞群，表面帶有高量的C25（IL-2受體α鏈），並表現關鍵的轉錄因子Fox P3（此為另二位得獎者發現的），這些細胞在2000年已被正式命名為「調節性T細胞」（英文Treg）。
這些調節性T細胞會分泌抑制性細胞激素（如IL-10、TGF-β等），或直接干擾其他免疫細胞（T細胞、B細胞、樹突細胞）的活性，為免疫系統「踩下煞車」來維持免疫功能的平衡。此免疫平衡的機制，使醫學界重新思考免疫系統的本質不是對抗，而是如何維持平衡與調和；坂口教授發現這群「調節性T細胞」不只震撼免疫學界，也為後續「周邊免疫耐受」（Peripheral tolerance）的研究奠定了蓬勃發展的基礎。（圖三）
如上所述，免疫反應需要在「攻擊外敵」與「避免自體傷害」間取得平衡，如同在「踩油門」與「踩煞車」之間取得適度的調整與和諧；Treg正是維繫這種平衡的要角之一。沒有足夠的Treg，免疫系統可能會呈現過度活躍，導致攻擊自身組織（引發自體免疫疾病）；相反地，若Treg活性過強或在不該出現的場所堆積，免疫反應就會被過度抑制，可能讓腫瘤等「敵人」有機可乘，甚至坐大，進而擴散或轉移。
因此，Treg在不同情境下有「雙面刃」般的效果：一方面維持自我耐受是好的，但另一方面也可能抑制對腫瘤或病原體的正常免疫防禦，導致腫瘤增大與擴散。以下我們將探討Treg在自體免疫疾病、器官移植及癌症治療中扮演的角色，以及科學家如何運用或調控Treg來治療這些疾病。
至於瑪麗．E．布倫科的主要成就在於她參與了對（IPEX）（免疫失調、多發性內分泌病、腸病、X染色體關聯）綜合徵相關基因的發現。IPEX是一種罕見的遺傳性自體免疫性疾病，主要影響男性，其特徵是嚴重的自體免疫反應，包括1型糖尿病、濕疹和腹瀉；布倫科和她的團隊發現，IPEX綜合徵是由於FOXP3基因的突變引起的。而FOXP3基因編碼是一種轉錄因子，對於調節性T細胞的發育和功能至關重要。
她發現，FOXP3基因的突變會導致調節性T細胞的功能喪失，從而導致免疫系統無法正常抑制自身反應，進而引發IPEX綜合徵兆。這項發現不僅解釋了IPEX 綜合徵兆的發病機制，也讓我們充分理解調節性T細胞在免疫耐受中的作用提供了重要的線索。
有關弗雷德·拉姆斯德爾的貢獻亦與FOXP3基因的功能密切相關。他獨立於布倫科的團隊，也發現了FOXP3基因是調節性T細胞發育和功能的關鍵；拉姆斯德爾的研究進一步闡明了FOXP3基因如何調控調節性T細胞的基因表達，以及如何影響調節性T細胞的免疫抑制功能。
他本人及其團隊的研究證實了FOXP3基因的缺失，會導致嚴重的自體免疫性疾病。他們還發現，FOXP3基因的表達受到多種因素的調控，包括細胞因子和信號通路。這些發現為探討調節性T細胞的發育和功能提供了更深層的認識，也為開發針對FOXP3基因的治療策略，提供了相當有利的理論基礎。
總之，三位科學家的研究共同發現並證實了調節性T細胞在免疫系統調控中的核心作用。調節性T細胞是一群特殊的T細胞，它們具有抑制其他免疫細胞活性的功能，進而維持免疫耐受和預防自體免疫性疾病的產生。
調節性T細胞通過多種機制發揮其免疫抑制功能，包括：
◎分泌抑制性細胞因子：調節性T細胞能夠分泌IL-10和TGF-β等抑制性細胞因子，這些細胞因子能夠抑制其他免疫細胞的活性。
◎接觸依賴性抑制：調節性T細胞能夠通過細胞表面的分子與其他免疫細胞相互作用，從而抑制其活性，例如，CTLA-4分子能夠與B7分子結合，從而抑制T細胞的活化。
◎代謝干擾：調節性T細胞能夠消耗局部環境中的IL-2等細胞因子，從而剝奪其他免疫細胞的生存和活化所需的信號。
◎抑制抗原呈現細胞的功能：調節性T細胞能夠抑制抗原呈現細胞（如樹突細胞）的功能，從而減少效應性T細胞（Effector T cell，Teff）的活性。
多項研究顯示調節性T細胞的缺陷或功能失調，與多種自體免疫性疾病的發生密切相關，包括第1型糖尿病、多發性硬化症、類風濕性關節炎和橋本氏甲狀腺炎；當然癌症診療及器官移植亦與調節性T細胞（Treg）有高度的相關性。（圖四）
調節性T細胞在自體免疫疾病中扮演的角色
調節性T細胞在自體免疫疾病中的表現是「正面」的角色。自體免疫疾病（如第一型糖尿病、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症等），是因免疫系統錯將自己人體的正常細胞當做敵人攻擊所導致，這時候，Treg的抑制功能正好可以幫助平息自體免疫的風暴。
研究發現，許多自體免疫疾病患者體內的Treg數量或功能有所缺陷，導致免疫反應缺乏應有的剎車；因此，一個合理的治療策略是設法增加患者體內Treg的數量或活性，恢復免疫系統的平衡。正如專家學者所說：「提升Treg，讓免疫重回自我耐受」，目前多種方法正被用於實現這項目標。以下介紹幾種主要的Treg增強策略：
◎調節性T細胞的擴增和轉移：這種策略旨在擴增患者自身的調節性T細胞，然後將其轉移回患者體內，以增強免疫抑制功能，從而治療自體免疫性疾病。
◎調節性T細胞的基因修飾：這種策略旨在通過基因修飾技術，增強調節性T細胞的免疫抑制功能，從而提高治療效果。
◎調節性T細胞的靶向治療：這種策略旨在開發能夠選擇性地激活特定的調節性T細胞，而非全盤激活身體所有的調節性T細胞的藥物，從而調節免疫反應。（圖五）
調節性T細胞在癌症治療方面扮演的角色
很多研究發現調節性T細胞能夠抑制對抗腫瘤的免疫反應，因此，如何抑制調節性T細胞功能，可能有機會可以提高癌症治療的療效。一般而言在癌症情境下，Treg經常扮演讓人體失望的「反派」角色。許多研究發現，各種類癌症組織中往往浸潤了大量的Treg細胞，它們透過抑制抗腫瘤的免疫作用，反而支持了腫瘤的生長和逃避免疫監視。正常人周邊血液中的Treg通常只佔CD4+ T細胞總量的約4%，但在腫瘤微環境中，Treg比例卻可升高到20～30%，形成一個強力的免疫抑制屏障。
大量Treg浸潤往往和較差的病人預後相關，因為它意味著腫瘤成功地削弱了患者的免疫攻擊力。Treg透過多種機制保護腫瘤細胞，例如直接接觸殺傷效應T細胞、分泌抑制性細胞激素（如IL-10、TGF-β）來關閉抗癌的免疫訊號，以及分解ATP產生腺苷來抑制周圍的免疫細胞活性。如此一來，腫瘤微環境就被改造成一個免疫抑制的空間，讓癌細胞躲過免疫系統的清除，進而坐大或擴散。
因為Treg往往幫助腫瘤對抗免疫系統，科學家積極探索各種方法抑制或移除腫瘤中的Treg，希望藉此增強抗癌免疫反應。但由於Treg同時維持全身免疫平衡，我們需要精準地針對腫瘤或其附近微環境的Treg，而不要傷及正常組織中的Treg，以免引發自體免疫副作用，其主要策略是利用①對應的單株抗體清除Treg ②阻斷Treg招募③代謝干擾策略等三種方法，來減少腫瘤內部及其微環境中調節性T細胞的數量或功能，使自身的免疫大軍（效應性T細胞）可以攻擊癌細胞。
然而這是一把雙面刃，如果殃及全身性的Treg減少，可能伴隨產生自體性免疫副作用，所以，理想的療法要有高度針對性，需要先找到腫瘤特有的Treg標誌，再將特有標誌的Treg抑制僅僅侷限在腫瘤部位，我們相信下一代更精準的免疫治療即將實現。（圖六、圖七）
調節性T細胞在器官移植方面扮演的角色
接受器官移植的患者往往長期使用抗排斥藥，抗排斥藥的使用卻常常增加感染率，如果接受移植病人接受自體Treg細胞，相對也許可以減少使用一些抗排斥藥，初步結果顯示，部分病人以極簡單而且少量對抗排斥藥可以長期活存且無排斥，這項成果顯示Treg有潛力改變傳統的一昧壓制免疫，轉為主動誘導耐受。
另外，最近有創新公司（如Orca Bio）更進一步將Treg預先混合進入造血幹細胞移植的「移植物」中：先選出CD34+造血幹細胞並加入一定比例的Treg，兩天後再回輸部分供者的常規T細胞。這種經過優化的「帶Treg移植物」在臨床I／II期研究中，帶來了快速的移植物著床，且患者移植物對抗宿主疾病（GVHD）的發生率和白血病復發率都低於傳統移植組。
目前該產品的第III期臨床（稱為Precision-T試驗）已完成招募，不久將解盲。如果成功，將為高危骨髓移植病人提供一種更安全有效的預防GVHD方案。當然，亦可以透過基因修改技術增強Treg細胞的免疫抑制功能，目前正在進行CAR -T細胞及利用CRISPR等基因編輯工具，直接優化Treg的特定功能，將來也可能是極有效的療法。
周邊免疫耐受及調節性T細胞研究的挑戰
儘管周邊免疫耐受研究已經取得了顯著的進展，但仍然存在許多困境與挑戰：
◎周邊免疫耐受機制的複雜性：周邊免疫耐受涉及多種複雜的機制，這些機制之間相互作用，共同維持免疫系統的自身耐受，對這些機制的深入理解仍然有待進一步研究。
◎免疫治療的個體差異：免疫治療的療效存在顯著的個體差異，因此，如何選擇合適的患者進行免疫治療，如何預測免疫治療的療效，以及如何克服免疫治療的耐藥性，是未來研究需要解決的重要問題。
◎免疫治療的副作用：免疫治療可能會引起嚴重的副作用，如自身免疫反應和細胞因子風暴；如何減少免疫治療的副作用，提高治療的安全性，是未來研究需要關注的重要問題。
結語
綜觀現在的研究趨勢，我們正站在Treg療法蓬勃發展的關鍵時刻。從癌症到自體免疫疾病，Treg這把「雙面刃」正被相關專家學者研究與瞭解：在加速油門或踩煞車之間，如何調節與維持平衡，應是當務之急。
最新的臨床試驗結果給我們帶來希望——在癌症免疫治療中，針對Treg的新型藥物有望與現有療法結合，提高抗腫瘤效果；在自身免疫和移植醫學中，增強或輸入Treg，則可減少對傳統免疫抑制藥的依賴，降低治療副作用。
特別值得期待的是融合了奈米醫學和合成生物學的下一代Treg療法，它們將使我們能更精準地調控免疫系統。
當然，挑戰依舊存在：如何避免Treg療法引發感染或腫瘤風險？如何確保外源Treg在體內長期存活且保持抑制性？這些問題都有待進一步研究與突破。
總之，調節性T細胞作為免疫平衡的守護者，正越來越受到醫學界的重視。隨著諸多領域創新科技的研發，未來的治療策略將更講求客製化，相信Treg相關療法將為癌症治療、自體免疫疾病及器官移植帶來更有效而且副作用更少的治療選擇，肯定會開啟免疫醫學的新里程碑，以造福人類。
(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
其他人也在看
年輕男去露營….1個月後「手掌長紅斑」 就診驚：感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 19
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 25
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 7
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 29
浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保
浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，...世界日報World Journal ・ 14 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 2
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 5
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
三高飲食清單一次看！營養師推高血糖者必吃「這5類」
生活中心／林依蓉報導許多三高患者雖然自認飲食已吃得很清淡，卻難以將血糖、血壓、血脂控制在理想範圍。對此，營養師楊斯涵近期在臉書發文，表示多數人的飲食其實都敗給了「隱形地雷」，控制三高並非一味地限制飲食，而是要針對不同病症採用合適的飲食方法，同時她也特別分享「三高精準吃法」，幫助需要精準飲食方案的民眾能真正「吃對重點」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
補過頭！吃羊肉爐後尿不出來 40歲壯男攝護腺發炎
氣溫驟降，許多民眾吃羊肉爐、薑母鴨進補，台中一名40多歲的男子，日前跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到晚上吃完以後，整夜難以入睡，不斷上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，一早到醫院就診，醫師得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話