張金堅、金士懿：咖啡在醫學與永續領域扮演的角色

本文摘自<常春月刊>514期

文／張金堅、金士懿

清晨的一杯咖啡，是無數人嶄新一天的開始。那股濃郁醇香，是記憶、是節奏，也是自我療癒的一部分；對忙碌的現代人而言，它不只是提神，更像是一場與自己短暫對話的冥想時光。咖啡的香氣撲鼻而來，喚醒了對生活質感與身心平衡的追求。

然而，這杯看似平凡的咖啡，其背後蘊藏著人類文明、醫學與永續環境之間的深層鏈結。從一顆小小的咖啡豆出發，牽動了農業、氣候、經濟與健康的連鎖效應——它是世界上被廣泛探討、也最能呈現人類生活樣貌的飲品之一。在醫學的角度，它涵蓋對人體各器官的影響、利弊互見；當今世界各地嚮應且重視地球永續經營的關鍵時刻，它更是一場關於土地、森林與人類共生的真實寫照。

本文作者張金堅教授從醫學觀點，揭示咖啡與健康的關係；金士懿教授則從永續政策出發，解析咖啡豆如何串連土地與氣候關係。一杯咖啡讓醫學與永續在同一個味覺與信念中相遇——這不僅僅是生活的日常，更是一場關於人與大自然、健康與守護地球的現代對話。

咖啡的健康密碼

根據近年來多項臨床研究及國際醫學期刊皆證實，適量飲用咖啡（每天一至四杯）不僅能提振精神，更與慢性疾病（包括心血管疾病、第二型糖尿病等）癌症防治，甚至腸道細菌或失智症有關，茲分述如下：

❶咖啡與慢性病的關係

根據2017年一篇刊登於英國內科醫學期刊《BMJ》在其涵蓋201項研究的整合分析指出，每日飲用2至4杯黑咖啡者，其罹患第二型糖尿病、帕金森氏症、肝癌及中風的風險明顯降低。主要原因在於咖啡中的綠原酸（chlorogenic acid）與多酚（polyphenols）能有效中和自由基、降低氧化壓力、改善肝功能代謝。

另外《Harvard T.H. Chan School of Public Health》（2021年）更指出，長期飲用咖啡者的總死亡率平均下降15%，在此篇報導指出，咖啡具有抗發炎與增強心血管彈性的效益。

❷咖啡與癌症的關係

世界衛生組織（WHO）在2016年修訂的報告中，正式將咖啡從「可能致癌物」名單剔除，而後在相繼諸多醫學期刊利用觀察型研究及孟德爾隨機化研究均指出，每天喝含咖啡因或不含咖啡因的咖啡一杯以上的人，經長期觀察得到癌症的發生率，及相對應的致死率均較低；特別是近年來的相關醫學期刊報告更多，像2024年分別在營養醫學期刊（JN）、Nutrients、Cancer Causes & Control、Geroscience（營養素、癌症病因及控制老年科學）及Annals of Oncology（腫瘤學年鑑）均有相同的報告。

尤其對肝癌、攝護腺癌、皮膚癌、子宮內膜癌特別明顯，只有肺癌略有增加發生率及死亡率，其他如大腸直腸、乳癌、卵巢癌、胃癌等均證實沒有影響，至於成人的白血病、頭頸癌亦有或多或少的幫助，但統計學上不具意義（如圖一）。至於喝咖啡會降低癌症的發生率及死亡率的機轉，根據許多專家學者的研究報告指出，與抑制細胞增生、降低發炎反應、增加DNA修復及降低氧化壓力等有關）（如圖二）

此外，《Nature Metabolism》（2022年）研究顯示，咖啡中的生物鹼能促進粒線體能量代謝，延緩細胞老化，並與端粒酶（telomerase）活性提升有關；這意味著咖啡在「健康預期壽命（Healthy Life Expectancy）」中可能扮演相當程度的角色。

❸咖啡與腸道健康的關係

近年《Gut》與《Nutrients》等期刊的研究相繼指出，咖啡中含有的多酚能促進腸道益生菌如 Bifidobacterium 與 Lactobacillus 的生長，改善腸道屏障與免疫功能。現在很多專家學者較為一致的看法認為：腸道健康與免疫力息息相關，咖啡可能可以提供的天然抗氧化物，可以促進優質腸道微生物的繁殖，這正是目前大家爭相研究的顯學。

另外，最近醫學專家認為「生活型態醫學」（Life style medicine）越來越重要，已有很多研究報告指出，生活型態因素對個人健康貢獻度高達40%～50%，而每天餐桌上的食物與飲品亦扮演相當重要的角色。像咖啡或茶與腸道細菌的關係相形突顯其重要性。

❹咖啡與心血管相關疾病的關係

根據2022年《歐洲預防心臟病學雜誌》及2025年《歐洲心臟雜誌》及《美國醫學會雜誌》（JAMA）相繼發表指出，每天喝咖啡能喝1至4杯，對心臟疾病，心律不整（心房震顫）均有幫助，這三篇醫學期刊均是國際相當知名的醫學期刊，雖然有些期刊認為不能加糖或奶精，以免降低其有效性。到目前的研究都認為適量最好（1杯至4杯），1杯以下及4杯以上的效果反而趨緩或減少（如圖三）。

在台灣，台大公共衛生學院陳秀熙教授的研究團隊，在基隆、彰化及台東三個縣市，從西元2005～2010年對大於20歲之成年人共收集156,174人，進行追蹤調查；結果發現有喝咖啡族群比未喝咖啡族群壽命較長，大約長2.1年，其他對糖尿病、高血壓、新陳代謝症候群及大腸直腸癌發生之機率，亦有降低的結果。

❺全球健康趨勢：從咖啡到預防醫學

根據世界衛生組織（WHO）「One Health」框架，健康不僅指個體狀態，更涵蓋人類、動植物與環境間的互動平衡。OECD 研究顯示，全球有三分之一的成年人每天飲用咖啡，若導入健康與永續雙重思維，將會對全球公共衛生產生長期影響。這些都在提醒我們，將來預防醫學與環境醫學可能會增加彼此互動的機會，當我們飲用以永續農法栽種的咖啡，不僅能保護身體，也間接減少環境毒物暴露。

❻咖啡與心理健康：從腦內嗎啡到生活節奏的調度

哈佛醫學院2022年的研究指出，適量咖啡能刺激腦內嗎啡（Endorphins）與血清素（Serotonin）的分泌，有助於情緒穩定與減緩焦慮症狀。對現代人而言，咖啡不只是提神，也許對「自我情緒紓緩」有很大的功效；它讓人們放慢生活的節奏、重新感受當下，也許可以形塑出「慢能量」（slow energy）的健康文化。

❼尺有所短、寸有所長，品嚐咖啡仍有些要避諱與注意事項

雖然喝咖啡有很多好處，其實咖啡也有一些避諱及要特別注意的地方，茲分述如下：



①胃食道逆流或有消化性潰瘍的病人，空腹不宜喝咖啡，否則會加重症狀，所以建議飯後喝咖啡再加一些牛奶。



②為避免喝咖啡失眠，建議每天喝一杯的人，最好選在早上10點；如果每天兩杯以上，第二杯最好在下午3、4點精神不振的時候，可以幫助提神，容易失眠或喝咖啡後睡不著覺的人，下午以後不要喝咖啡，尤其是晚上7、8點以後。（咖啡在人體代謝，有快速及緩慢兩型，屬於緩慢型的人，下午較不宜喝咖啡）



③骨質疏鬆者、孕婦、有睡眠障礙的人以及12歲以下的小孩，要注意酌量或盡量不飲用，至於糖及奶精（含反式脂肪）不宜添加。



④喝咖啡如已變成習慣，有依賴性不宜輕易戒斷，否則會出現依賴性症狀，如頭痛及精神不穩定等。



⑤咖啡有利尿作用，喝咖啡時要併用開水。



⑥咖啡有增加腸蠕動作用，有腹瀉情況時不宜飲用咖啡。



⑦缺鐵性貧血不宜喝咖啡，因咖啡中的單寧酸會與鐵劑結合，影響鐵質吸收。

有關咖啡與地球永續的關係：從咖啡樹到人體的共生循環

「健康的咖啡，來自於健康的土地。」這句話不僅是生態農法的座右銘，更是全球永續農業的核心理念。

在《Nature Sustainability》的研究中，健康土壤能釋放更豐富的多酚與抗氧化分子，這些物質進入人體後，提供對人體的健康成分或元素；土地與人體，在地球上其實是同一個循環系統——當地球被療癒，人也就重拾健康。

❶永續咖啡的全球趨勢與自然法則

根據《Nature Sustainability》（2023年）研究，遮蔭式（shade-grown）的咖啡農法可保留 40%以上森林碳儲量，並提升30%土壤微生物多樣性。這些生態系中的有機反應，直接提升咖啡豆內抗氧化分子的濃度與均衡度。國際咖啡組織（ICO）2024年報告顯示，永續農法咖啡園每公頃可吸收18公噸碳，同時減少農藥殘留50%以上。根據多篇研究指出，土地的碳循環與人體的代謝循環，本質上有許多相似之處，當我們修復土地，也許間接在修復人類的健康。（圖四、五）

❷國際框架下的咖啡永續：政策與行動

歐盟《Green Deal》與《Farm to Fork Strategy》明定，2030年前農業必須減碳50%、農藥使用減半，這是正確的環境政策，也就是健康治理的延伸。永續與咖啡成為人類與地球共好的象徵，從歐洲的ESGE（Environmental, Social, and Governance）評估到亞洲低碳農業倡議，都是最佳的見證。



❸ESG精神與Ibagari模式的實踐

宏都拉斯的Ibagari Chocolate & Coffee（巧克力與咖啡）模式，便是ESG的典範。創辦人 Nancy Martinez Madrid 兩度入選《Forbes中美洲百大影響力女性》（2021、2023），並榮獲 IOE 國際永續大獎，由International Organization for Excellence（IOE）所頒發，旨在肯定其永續發展、社會責任、創新與治理（ESG） 等領域有傑出貢獻的企業或個人。她說：「我們不只是種咖啡或可可，而是在培養土地、保護森林，而且滋養人類的健康。」（圖六）

❹拉丁美洲也有代表性實例：咖啡與可可共生林

在拉丁美洲，越來越多永續農業實驗計畫以「咖啡與可可共生林」為核心。此模式受到歐盟與ICO高度重視，被視為兼顧碳匯（Garbon Sink）與糧食安全（Food security）的指標案例。以宏都拉斯為例，多家小農合作社採用混農林（Agroforestry）種植，使咖啡與可可共享水源、共養土壤，成功減少碳排與農藥使用。



這樣的模式顯示，永續農法不只是保護環境的行為，更是一種健康經濟的實踐。



Ibagari採Agroforestry混農林種植，讓咖啡與可可並植於紅木林間，這不僅維護了森林碳匯，也形成地表水循環與鳥類棲息鏈。Nancy的永續概念同時涵蓋咖啡與巧克力製程，她指出：「咖啡樹下的可可，讓土地更柔軟，也讓巧克力的風味更溫潤。」



這樣的混農林系統，造就了礦物質與多酚含量更高的可可豆與咖啡豆，連帶提升人體攝取的營養價值與抗氧化潛能。Nancy於2025年來臺時指出：「永續咖啡與巧克力，不僅是味覺享受，也是一種對人類健康與地球永續做出貢獻。」



❺永續金融與咖啡市場的連動

永續環境不僅是農業技術的革新，也是一場金融與治理的革命。國際永續金融協會（IFC, 2024年）報告指出，具永續認證的咖啡企業平均投資回報率，比一般品牌高出23%。「這意味著健康的產品與健康的投資是互補的。」這正是永續金融正面效益，永續金融不只是碳權交易，更是健康價值的再分配。當綠色金融政策支持永續咖啡產業，也是在強化全球公共健康的經濟基礎。

醫學與永續的共鳴

其實「醫學」與「永續」二者是同源，皆是「健康系統」的兩個層面，是一體的兩面，在醫學上，咖啡促進抗發炎與抗氧化；而永續上，農業循環修復土壤與改善氣候。

所以醫學照顧身體，永續照護地球；兩者同屬治癒生命系統。選擇永續咖啡，也是在選擇更少化學殘留、建構更優質的營養鏈。這正是醫學與永續的交集——也許可以說一杯咖啡，同時修復人體，同時也修復地球。

生活實踐：從一杯咖啡開始的改變

如何落實於日常生活中，飲品很多種類、很多樣式，像茶亦是有益的飲品，如果偏愛飲茶的人也算是有良好的生活習慣，但如果您熱愛咖啡，可從下邊五個面向去嘗試，相信在生活中增添了很多精彩。



❶個人層面：每日適量咖啡，選擇公平貿易、有機、碳中和標章產品。



❷家庭層面：以重複濾杯取代膠囊，減少廢棄；與家人共煮咖啡、共飲咖啡，營造世代共融的幸福感。



❸企業層面：導入 ESG 採購政策，支持具追溯性的小農合作夥伴。



❹文化層面：推廣永續咖啡師競賽與綠色咖啡店概念。



❺精神層面：每一次慢飲，都有「感官享受」與「精神昇華」的意涵。

醫學與永續同行

醫學與永續的交集，最終指向一個共同信念：健康促進要落實在日常生活中，飲食及飲品是其中重要的一個環節。如果您確實喜歡咖啡的話，當一杯咖啡被用心沖煮、被永續農法孕育、被認為是健康生活的一部分，那便是一種正確的健康思維。



當您享受咖啡時，每天的品嚐，就像身體與地球對談，那麼品嘗咖啡也算是一種優雅的生活美學。對熱愛咖啡的讀者而言，喝一杯咖啡，不只是養身，也是養心；更是保護地球的具體實踐。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像、張金堅)

